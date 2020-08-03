"В самом начале пандемии ВОЗ акцентировала два пути распространения – воздушно-капельный, когда чихают или кашляют и частички попадают в воздух, и через поверхности, на которые эти капли оседают", – сказал Мартузявичюс.

200 ученых обратились в ВОЗ и указали, что в помещениях с плохой вентиляцией вирус может попадать через вентиляцию в другие помещения и заразить много людей.

По словам ученого, заходить в большие помещение безопаснее, чем в маленькие. "Например, если есть один дышащий человек, то в маленьком помещении он надышит больше, чем в большом", – сказал профессор.

По словам ученого, если больной находится в автомобиле, то вирус выведет система вентиляции, и он большого вреда не принесет.

"Если больной будет стоять рядом с машиной и будет чихать или кашлять, а частицы попадут в вентиляционную систему, тогда есть вероятность, что что-то попадет. Но, думаю, и тут особенно нечего бояться", – сказал Мартузявичюс.

Он заметил, что маски правильно носит меньше половины людей.

"Я уже не говорю о тех случаях, где нос не закрывают или вообще под подбородком носят. Но самое неправильное - люди не загибают маску на переносице. В таком случае они сами меньше защищены и выдыхают больше через этот зазор", – сказал профессор.

Он заметил, что очень важно, чтобы люди массово носили маски, тогда они защитят окружающих от заражения, когда не знают о своей болезни.

"Больной таким образом защитит окружающих. Если же человек сам хочет защититься, тогда лучше использовать респиратор, это более эффективная защита. Тогда уже важно не трогать респиратор руками, важно его менять", – сказал Мартузявичюс.

Ученый скептически оценил такое средство защиты, как щитки. "Это плохое средство защиты, (…) все, что мы выдыхаем, выходит за пределы щитка и попадает в воздух. Если больной человек идет со щитком, то он будет также успешно распространять вирус, как и без щитка. (…) Щитки, наверняка, хорошая защита для специалистов, которые знают, что делают, и используют как дополнительное средство, скажем, к респиратору", – продолжил он.