На вопрос о том, когда мы увидим результаты последних ограничений, специалист по инфекционным заболеваниям, профессор Саулюс Чаплинскас заверил, что пик изменения этих результатов будет достигнут на двадцать восьмой день.

"Примеры и исследования из других стран показывают, что после введения ограничений, когда они соблюдаются, пик изменений этих результатов достигается на двадцать восьмой день. После этого результаты будут заметны, такого большого скачка нет. Важно отметить, что если практически ничего не изменится после снятия ограничений, заболеваемость вернется к тому же уровню, который существовал до них", - говорил С. Чаплинскас в передаче "День на Delfi".

По его словам, ходить в супермаркеты - это неплохо, но поведение многих людей опасно, особенно при несоблюдении требований безопасности.

"С одной стороны, люди должны понимать, с другой стороны, опасно не само хождение в супермаркеты, а то, как там себя ведут, особенно в том случае, если много людей и очереди, или если защитные маски были надеты неправильно, это явно опасно. Точно так же, когда дело доходит до салонов красоты, услуги там предоставляются дольше пятнадцати минут и клиент с мастером находятся в тесном контакте. Поэтому очень важно, чтобы маски использовались правильно - как для клиентов, так и для парикмахеров", - говорит С. Чаплинскас.

На вопрос, насколько может подняться кривая нашей заболеваемости, профессор заверил, что существуют новые ограничения для снижения заболеваемости.

"Для этого есть ограничения, мы все договорились, что необходимы новые требования, иначе был бы полный коллапс, если бы кривая заболеваемости поднялась. Ограничения для того и есть, чтобы кривая не скакала дальше. Как я уже упоминал, нам придется немного подождать, чтобы получить ощутимые результаты", - говорит С. Чаплинскас.

Когда его спросили, может ли общество просто получить иммунитет по мере роста числа заболеваний, профессор посчитал, что для таких разговоров нет никаких оснований - иммунитет не формируется так быстро.

"Не нужно быть наивными. Опыт других стран уже показывает, что там, где многие переболели, только около двадцати процентов приобрели иммунитет", - говорит С. Чаплинскас.

Напоминаем, что жителям запрещено покидать свой муниципалитет без важных причин, а прогуливаться в общественных местах могут только члены семьи или два человека из разных семей.

Полиция призывает жителей не покидать муниципалитет по месту жительства без необходимости, уезжать только в важных случаях и иметь подтверждающие документы.