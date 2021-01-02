Данные Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Литвы показали, что общий показатель заболеваемости ОРВИ на 52 неделе 2020 года составлял 25,4 случаев на 10 000 жителей, а в прошлом году он был 31, а в 2018–2019 г – 42,7.

Вообще в 2018–2019 г. уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ был выше чем в сезоне 2019–2020 гг., а в этом сезоне – намного ниже.

Мало того, по данным НЦОЗ, в этом сезоне с гриппом не был госпитализирован ни один пациент. Директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас сказал Delfi, что видит две причины этого.

"Одна причина, вне всякого сомнения - изменение поведения людей, все стараются защититься от ковида, поэтому естественно снижается количество простуд и гриппа. Вторая причина, - центру запретили давать информацию о гриппе. НЦОЗ не успевает этого делать – у него нет ресурсов. А поскольку запрещено говорить об этом, мы меньше сообщаем. Конечно, нехорошо, что информация ограничена", – сказал Чаплинскас.

Специалисты обращают внимание на то, что в этом сезоне много людей сделало прививки от гриппа, поскольку люди боялись возможности заразиться одновременно гриппом и COVID-19.

"Потребность в вакцине от гриппа в 2020 году была очень большой, многие специалисты в ЕС и Литве говорили, что если человек заболеет одновременно гриппом и ковидов, а такое возможно, ситуация будет сложной. По этой причине в 2020 году, по сравнению с 2019 г., люди активно делали прививки. Кто может опровергнуть, что это не сказалось на ситуации с заболеваемостью гриппом?" – сказал гендиректор центра Affidea Lietuva Виталий Орлов.

Однако Чаплинскас предупредил, что грипп никуда не исчезнет и в будущем ударит с новой силой.

"Такие прогнозы, ведь будет много людей, которые не столкнулись гриппом, не болели им. Если они не были привиты, то появится большое количество людей, подверженных этому заболеванию", – заметил Чаплинскас.

Профессор прибавил: "Эксперты прогнозируют, что скачок заболеваемости гриппом возможен осенью 2022 года. Грипп все равно будет распространяться, будет мутировать. Тогда, возможно, гриппа будет больше, чем коронавируса".

Чаплинскас заметил, что мы никогда не знаем, когда может появиться новый вирус, который вызовет пандемию.