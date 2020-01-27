По словам А. Бумблаускаса, он не гонялся за интересными фактами, а "был крайне связан со своей гражданской миссией", а история для него была "воспитателем самосознания, идентичности государства и народа".

"Он первым, и возможно, даже самым смелым образом привел Литву в мир, в европейский контекст, установил такую типологию, создавал ее, начиная с очень конкретных, аналитических работ, до текстов, требующих синтетического мышления. Поэтому спектр его работ очень широк, можно сказать, что он требует отдельного обсуждения, исследования", – сказал BNS профессор А. Бумблаускас, который более четырех десятилетий общался с Э. Гудавичюсом.

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А. Бумблаускас утверждает, что Э. Гудавичюс концентрировался на анализе судьбоносных для Литвы мгновений, развил сюжет празднования 1009-летия имени Литвы.

"Это человек большого калибра. Ему не было равных среди историков, по крайней мере под нашим небом, возможно еще долго не будет. Ушла целая эпоха, которая характеризует научный мир нашей истории и даже всех гуманитарных наук за последние 30 лет. Это символ независимой Литвы в литовской науке, не зря самое символичное 6 июля было открыто им", – сказал А. Бумблаускас.

Профессор Э. Гудавичюс установил вероятную дату коронации Миндаугаса – 6 июля 1253 года. Эта дата была объявлена государственным праздником.

А. Бумблаускас охарактеризовал Э. Гудавичюса как очень доброжелательного и корректного человека.

Их знакомство началось в 1987 году, когда А. Бумблаускас начал обучение в Вильнюсском университете, с тех пор их пути не расходились. А. Бумблаускас сказал, что это знакомство отчасти определило то, что он решил не бросать изучение истории.

Позднее историки более десятилетия были авторами цикла популярных телепередач Butoves slepiniai ("Тайны былого") – в 1993 – 2004 году было показано более ста выпусков.

В 1998 году Э. Гудавичюс был награжден Литовской национальной премией в области культуры и искусства.

"Еще в годы обучения я начал сопровождать его домой – он пешком ходил в Виршулишкес (микрорайон Вильнюса- ред.)... Я подумывал бросить историю, она меня не устраивала. Как раз во время таких проводов домой профессор мне раскрыл множество вещей, которые имели экзистенциальный характер. После этого нам удалось перенести эти беседы на телевизионный экран и передача Butove slepiniai получила достаточное признание", – рассказал А. Бумблаускас.

Э. Гудавичюс скончался в понедельник, в Вильнюсе, на 91-ом году жизни.