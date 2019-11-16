Плата за парковку не решила проблему

Необходимость решения все более насущной проблемы парковки в каунасских клиниках уже давно обсуждается.

От нехватки мест страдают не только пациенты, которые вынуждены крутить колеса в поисках свободного места, но и жители близлежащих домов. Нередко блокируются въезды в их дворы, машины просто оставляют на пешеходных дорожках.

Решение мэрии Каунаса о взимании платы за парковку на улицах рядом с поликлиникой не решило проблему.

Отсутствие парковочного места является "виной" и исторически сложившихся обстоятельств. Когда блоки частных домов начали формироваться в советское время, улицы были спроектированы в соответствии с пониманием и стандартами того времени - довольно узкими. Никто бы не подумал, что количество автомобилей в будущем резко возрастет, и что клиники станут мегабольницей для пациентов со всей страны.

После конфликта с жителями парковка будет меньше, чем планировалось

Руководство Каунасской клиники несколько лет назад решило построить за свой счет многоэтажную платную парковку на несколько сотен автомобилей. Это единственный способ освободить пациентов и посетителей от бесконечных страданий.

Место для этого было выбрано на земельном участке возле проспекта Сукилелю. Там, где раньше было кольцо для разворота троллейбусов, забитая машинами стоянка.

Это местоположение также связано с близостью к Кардиологической и Офтальмологической Клинике, в которой имеется огромный поток пациентов.

Первоначально планировалось создать многоэтажную парковку на 500 автомобилей, но местные жители оказались против. Владельцы близлежащих домов заявили, что не хотят иметь рядом такое здание, и пожаловались в различные инстанции.

Пришлось уменьшить размер планируемого участка. Было решено заменить запланированные 500 мест на 300 мест в трехэтажном паркинге с возможностью парковки на крыше.