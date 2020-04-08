Проект правительства: карантин до 27 апреля, въезд в города закроют с пятничного вечера

В постановлении речь идет и о пасхальных выходных. Чтобы ограничить собрания людей в праздники, движение планируют ограничить с 20 ч. 10 апреля до 20 ч. 13 апреля.

Будет ограничено движение жителей, они не смогут въезжать в города и населенные пункты, где у них нет недвижимости. Исключение касается только поездок на похороны, к тяжело больным или к пострадавшим в случае несчастья и на работу.

Есть и другие изменения, они, например касаются приезда иностранцев, являющихся членами семьи жителей Литвы - родителями, детьми, супругами, опекунами. В постановлении предлагается разрешать членам экипажей международных коммерческих рейсов всех видов транспорта проезжать Литву без остановок. Однако по новым правилам, если у кого-то из членов экипажа установят симптомы COVID-19, то пограничники не впустят экипаж на территорию Литвы. Исключение касается только граждан Литвы и лиц, у которых есть вид на жительство в стране.

В соответствии с проектом, откроется новый КПП Лаворишкес-Котловка.

Другие действующие пункты: Калвария-Бидзиско, Салочай–Гренцтале, Бутинге-Руцава, Смелине-Медуми, Медининкай-Каменный Лог, Райгардас-Привалка, Кибартай-Чернышевское, Панямуне-Советск, Шальчининкай-Бенякони, Лаздияй-Арадники.

Лица и легковые автомобили могут пересекать границу только через два КПП: Калвария-Бидзиско и Салочай–Гренцтале.