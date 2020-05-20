Автобус "Продовольственного банка" месяц будет ездить по Литве и собирать продукты с большим сроком годности.
Со среды места, где будет стоять автобус, будут объявлять на сайте "Продовольственного банка".
Опрос показал, что каждый второй житель Литвы во время карантина покупал впрок продукты с большим сроком годности и каждый второй из них – не использовал их.
"Из-за карантина, связанного с коронавирусом, в Литве не состоялась акция "Продовольственного банка". Потери огромны – "Продовольственный банк" лишился возможности собрать около 240 тонн продуктов с большим сроком годности для 53 000 малоимущих людей. Этим людям не хватает запасов, а масштаб проблемы усугубляется с каждым новым безработным – все больше просьб о помощи поступает от людей, которые из-за карантина лишились работы", – сказано в сообщении "Продовольственного банка".
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