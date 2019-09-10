"Сегодня (во вторник – DELFI) было принято решение остановить деятельность до устранения повторяющихся нарушений", – сказала BNS Представитель Вильнюсского отделения ГПВС Дайва Ружялене.

По ее словам, решение было принято после того, как обобщили результаты проверки от 5 сентября и прежних проверок. Компания не сможет работать, пока не устранит нарушения.

"Неподходящие помещения для мытья посуды, они нуждаются в генеральном ремонте: нужно ровное покрытие на полу. Другие нарушения – нужно присматривать за оборудованием и инвентарем, обновить их. Очень важно бороться с вредителями", – сказала Ружялене.

По ее словам, деятельность останавливают, поскольку эти нарушения в скором времени не исправить.

Представитель Сантаришкской клиники Гитана Летукенен сказала BNS, что 10 сентября больница получила соответствующее уведомление ГПВС.

По словам Летукене, пока не решено, будет ли расторгнут договор с компанией, ждут позицию представителей Pontem.

Представители клиники ранее сообщали, что планируют расторгнуть договор с компанией Pontem. По данным клиники, компании за услуги платят 2,2 млн. евро в месяц.

Представители компании Pontem сказали, что претензии и проверки связаны с желанием клиники расторгнуть договор.

"Мы старались говорить, приглашали сесть за стол переговоров. Несколько дней назад мы получили ответ, в котором сказано, что они будут участвовать, если это считает нужным Минздрав и Служба госзакупок. Однако видно, что они к этому не готовы", – сказал гендиректор Pontem Донатас Гарбаускас.

Компания уверяет, что ее деятельность остановлена из-за "незначительных нарушений".

В соответствии с договором, подписанным с Pontem в 2015 г. на 7 лет, стоимость еды для взрослого пациента составляет 2,59, а для детей - 3,8 евро в день.