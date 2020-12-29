"Мы отмечаем, что ГПВС начала расследование в связи с возможным нарушением 1 ч. 14 ст. закона о рекламе ЛР", – сказано в ответе службы на запрос физического лица в связи с этой рекламой.

Напомним, что во вторник стало известно, что реклама "антиковидной" воды связана с семейным бизнесом Успасских. Об этом в фейсбуке рассказала член Кедайняйского горсовета Каролина Штелмокайтеė.