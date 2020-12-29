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Государственная продовольственно-ветеринарная служба Литвы (ГПВС) начала расследование в связи с рекламируемой европарламентарием Виктором Успасских "антиковидной" водой. Минздрав Литвы распорядился, чтобы этот вопрос рассмотрела Государственная служба контроля лекарственных средств.
Viktoras Uspaskichas
Viktoras Uspaskichas
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Мы отмечаем, что ГПВС начала расследование в связи с возможным нарушением 1 ч. 14 ст. закона о рекламе ЛР", – сказано в ответе службы на запрос физического лица в связи с этой рекламой.

Напомним, что во вторник стало известно, что реклама "антиковидной" воды связана с семейным бизнесом Успасских. Об этом в фейсбуке рассказала член Кедайняйского горсовета Каролина Штелмокайтеė.

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