"Мы отмечаем, что ГПВС начала расследование в связи с возможным нарушением 1 ч. 14 ст. закона о рекламе ЛР", – сказано в ответе службы на запрос физического лица в связи с этой рекламой.
Напомним, что во вторник стало известно, что реклама "антиковидной" воды связана с семейным бизнесом Успасских. Об этом в фейсбуке рассказала член Кедайняйского горсовета Каролина Штелмокайтеė.
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