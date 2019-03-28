Дети жили с родителями - 10-летний ребенок был у отца, а 4-летний - у матери. Когда разгорелся конфликт, детей забрали у обоих родителей. 27 марта комиссия решила вернуть детей родителям - на этот раз старшего отдать матери, а младшего - отцу. Кстати, в отношении отца ведется расследование, его подозревают в насилии над старшим ребенком. В ближайшее время начнется процесс подготовки к возвращению детей.
Напомним, что 20 марта у здания, в котором находится Каунасское отделение службы защиты прав детей, собралась группа людей, которые пришли, чтобы поддержать Лауру Спудене. 15 октября 2018 года у Лауры и Нериюса Спудисов забрали двоих детей - 4 и 10 лет.
Представители Службы утверждают, что детей забрали, когда выяснилось, что оставаться с родителями им небезопасно. Мать детей утверждает, что опасность представлял агрессивный и пьющий отец, с котором она уже не живет.
Женщина сказала, что в ее отношении никаких подозрений нет, поэтому детей забрали незаконно. Спудене утверждает, что ее супруг затягивает процедуру развода, чтобы не платить алименты.
Спудене уже год не живет с мужем. Она рассказала, что ее супруг пьет, ведет себя агрессивно, как с нею, так и с детьми. Когда супруги стали жить порознь, специалисты по правам детей рекомендовали пока не завершилась процедура развода поделить детей. Суд постановил, что младший ребенок должен жить с матерью, а старший с отцом.
"Я была против. Однажды в выходной день я отвезла старшего к отцу, тот был пьян, я решила не оставлять у него ребенка. Мне сказали так поступать сотрудники службы по правам детей. Ребенок и сам сказал, что не хочет к папе, ему надоело все это терпеть", - рассказала DELFI Спудене.
Когда между родителями начались разногласия, снова вмешалась Служба по правам детей и решила забрать детей из семьи.
"Мы получили уведомление службы, которая предоставляет социальные услуги, и реагировали на него. Проблемы были давно, семье предоставляли услуги, а ситуация не улучшалась. Детей забирают, когда ни с одним из родителей они не могут быть в безопасности", - сказала заведующая Каунасского отделения службы Неринга Мартишене.
По ее словам, эта семья известна специалистам службы с 2010 года. Проблемы там есть разные. Сейчас в силу определенных обстоятельств, которые Мартишене раскрыть не может, детей родителям не могут вернуть. В скором времени должно состояться новое заседание комиссии, представлены новые обстоятельства, снова будет решаться вопрос возвращения детей в семью.
Один из детей сейчас находится в доме опеки, второй - у опекуна. Мама с детьми может видеться два раза в неделю. По словам Спудене, детям без нее плохо, после свиданий они не хотят расставаться.
Женщина говорит, что ей непонятно, почему ей не возвращают детей, ведь обвинения в насилии предъявлены только отцу.
"Мы с мужем разводимся, у нас проблемы, мы ссоримся. Почему они не подумали о том, что надо оставить детей матери, и ограничить контакт с отцом, чтобы он их не травмировал?", – вопрошает Спудене.
2 апреля состоится заседание в суде по вопросу развода.
Адвокат Спудене Рута Височник сказала DELFI, что представлено объяснение причины, по которой забрали детей. Якобы старший сын в школе рассказал, что у папы ему плохо, отец пьет, он не хочет жить с отцом, есть признаки агрессии. Специалисты по правам детей сказали, что ребенок говорил, что мама била младшего. Это только их слова, ребенок в суде их не подтвердил. Второй мотив - пьянство отца.
"Объединив эти два мотива, суд решил, что семья - асоциальная, было создано такое впечатление, и детей забрали. Вопрос вот в чем, почему, когда ребенок жаловался на отца, его не отдали матери. Кроме того, забрали и младшего. Тут вообще нет никаких аргументов", - заметила Височник.
"В этом случае был установлен второй уровень угрозы, обратились в суд, суд трижды подтвердил законность решений и действий", - сказала Мартишене.
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