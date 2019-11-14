Продолжается давление на людей, сдающих жилье в аренду: надо считать, что выгоднее

Сейчас люди, которые сдают жилье в аренду, могут выбирать из двух вариантов налогообложения: платить подоходный налог (он зависит от доходов) или работать по бизнес-удостоверению. Решение обычно зависит от размеров доходов.
Например, в 2019 году бизнес-удостоверение в Вильнюсе на аренду жилья стоило 684 евро. Поэтому его выгодно брать если месячные доходы составляют не меньше 380 евро. В противном случае выгоднее платить подоходный налог.
Если примут предложенные поправки, то ситуация изменится.
Минфин указал, что перемены нужны, чтобы налоги были более адекватными, ведь иногда по одному удостоверению жители сдают в аренду целый ряд объектов. Поэтому Минфин предлагает делать так, чтобы бизнес-удостоверение надо было брать на каждый объект.
По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ), в 2018 году бизнес-удостоверения для аренды брали 8632 жителя, их общие доходы составили 85,5 млн. евро.
Между тем подоходный налог за аренду недвижимости в 2018 г. платили 61 930 человек, они заплатили налоги в размере 173 млн. евро.
Сейчас при доходах за индивидуальную деятельность от 35 000 евро и больше тариф подоходного налога составляет 15%, если доходы меньше, то тариф тоже меньше (от 5 до 15%).
Президент Гитанас Науседа предложил облагать доходы, не связанные с трудовыми отношениями (аренда, продажа имущества, авторские не от работодателя, гонорары, выигрыши в казино, подарки, призы не от работодателя) облагать 20% тарифом.
В сопроводительном документе к этому проекту сказано, что в результате этих перемен бюджет государства и муниципалитетов в 2020 г. получит 28 млн. евро, в 2021 г. – 40 млн. евро.
"Предлагаемые изменения повысят доходы бюджета, за счет которых рекомендуют повышать базовую пенсию, чтобы снизить риск нищеты среди пенсионеров (41,7% пенсионеров грозит нищета)", – сказано в документе.
17 октября парламент в первом чтении одобрил эти проекты, но они еще не приняты.
Предложение президента не одобряет консерватор Миколас Маяускас, который зарегистрировал поправку для возвращения действующего порядка.
Он проанализировал данные ГНИ и сказал DELFI, что переменный тариф ПН чаще всего выбирают люди с небольшими доходами, а бизнес-удостоверения выбирают крупные игроки на рынке.
Маяускас сказал, что предложение президента как раз коснется тех, у кого доходы меньше.
"90% декларировавших доходы получают 420 евро в месяц. Такое решение может заставить их уйти в "тень", которая, как известно, больше именно в группе людей, получающих небольшие доходы", – сказал он.
По данным Центра регистра, за 9 месяцев 2019 года в Литве продано 4400 инвестиционных квартир, это на 21% чем за тот же период прошлого года. Больше всего таких квартир в Вильнюсе – 1192, в Каунасе – 780, в Клайпеде – 378.
Председатель правления Ассоциации инвесторов Витаутас Плункснис сказал, что налоговые изменения могут повлиять на решения инвесторов.
"Любое повышение налогов, снижает привлекательность инвестиций. Конечно же, предложенные изменения негативно скажутся на рынке. Однако я одобряют изменение порядка выдачи бизнес-удостоверений. Нередко по одному такому документу люди сдают несколько квартир", – сказал он DELFI.
Однако он выразил сомнения в вопросе более высокого тарифа ПН.
Собеседник сказал, что люди, сдающие в аренду жилье, быстро подсчитают, какая форма деятельности им будет выгоднее в 2020 году.
По подсчетам DELFI, если обе поправки будут приняты, а Вильнюсский муниципалитет не изменит цену на бизнес-удостоверение, то его будет выгодно брать при получении доходов от 285 евро в месяц с одной квартиры.
Плункснис не считает, что люди уйдут "в тень".
По данным Центра регистра, по 5 квартир в Литве есть у 1218 домашних хозяйств, по 4 – у 3939, по 3 – у 23 419, по 2 – у 134 951, по 1 – у 820 858 домашних хозяйств.
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