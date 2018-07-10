

"Он уже работает. Несколько человек не слышали песен, но им ущерб компенсировали, – сказал представитель Palangos komunalinis ūkis Фаустинас Юозапайтис. – Техника есть техника. Особенно такое возможно, когда бывает большой наплыв отдыхающих. Было так, что не доигрывала одна мелодия, как бросали деньги, заказывая следующую".

По словам Юозапайтиса, если еще играет мелодия, а другой уже выбирает следующую, то мелодии проигрывают по очереди. "Все заказы играют по очереди, а если что-то случается, то заказ проигрываем позже, но люди уходят, не дождавшись", – заметил он.

Юозапайтис заметил, что у фонтана собирается много людей в выходные и во второй половине лета, когда вечера становятся темнее.

"когда солнечно, краски не видны", – заметил Юозапайтис.

50 – столько песен в день может сыграть фонтан. По словам Юозапайтиса, чаще всего отдыхающие выбирают песню Despacito.

Музыкальный фонтан появился в Паланге летом 2015 года. Правда, сначала его включали лишь в определенные часы, а вечером его включали всего на полчаса.

Потом появилась возможность заказать песню за 3 евро. Такая цена действует и сейчас.

Фонтан обошелся Паланге в 205 000 евро. Его охраняют от хулиганов. Рядом установлены две видеокамеры, одна передает картинку в комиссариат, другая - в компанию Palangos komunalinis ūkis.