Проблемы "Порядка и справедливости" в Шилале: в выходные задержан нетрезвый член фракции за рулем авто

Факт ДТП DELFI подтвердила специалист ГПК Таурагского округа Грета Кесминайте.

Член горсовета был задержан и оказался в КПЗ. "21 сентября, в 19.58 ч., в деревне Кербеджяй, во дворе усадьбы, нетрезвый (2,29 промилле) Петкус (1964 г.р.), за рулем Audi A8 дал задний ход и врезался в стоявший во дворе BMW 530", – сказала Кесминайте.

По ее словам, на место происшествия вызвали полицию. "Он был задержан и помещен в КПЗ", – сказала Кесминайте. Председатель "Порядка и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис подтвердил DELFI, что такой инцидент произошел в выходные.

"Что тут сделаешь, ничего не сделаешь. Насколько я выяснил, это произошло в усадьбе сельского туризма. Он не член нашей партии, он член фракции", – сказал Жемайтайтис.

По его словам, приятного тут мало, но поскольку Петкус не член партии, ничего не предпримешь.

"С каждым может случиться. Если бы был член партии, то можно было бы что-то сказать, но с другой стороны – 12 000 членов, попробуй за всеми усмотри. Это неприятно, нехорошо, но ничего не поделаешь", – сказал DELFI Жемайтайтис.

DELFI напоминает, что 10 сентября сообщалось, что во время проверки полученной информации провели обыск в доме 63-летнего члена горсовета Скалаускаса и обнаружили 50 л самогона. Скалаускас также не является членом "Порядка и справедливости", он член фракции этой партии в горсовете.

Параллельно проверили и дом другого человека в соседней деревне, где нашли самогонный аппарат, брагу и самогон.