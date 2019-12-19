"Проблема наших соседей — наша проблема". В Вильнюсе прошла акция протеста против интеграции Беларуси и России

Акция началась с раздачи белорусских национальных бело-красно-белых флагов и плакатов с лозунгами. Далее следовало поминовения жертв массового протеста в Беларуси 19 декабря 2010 года, а также минуты молчания для жертв и потерпевших от нынешних политических режимов в Беларуси, России, Украине.

"Белорусский народ должен объединиться, сейчас для этого самое время. Нужно показать, что вы — нация, независимая страна, и вы достойны демократии, настоящих выборов и свободы. Это очень важно для Литвы", - сказал член Сейма Лауринас Кащюнас, держа в руках плакат "Права человека принадлежат всем".

Это уже вторая акция против интеграции Беларуси и России в Вильнюсе. Первая проходила 8 декабря. Один из организаторов мероприятия, Кирилл, отметил, что акцию они проводят для того, чтобы показать свое неравнодушие и озабоченность проблемой .

"Вместе с молодыми людьми белорусской диаспоры мы решили, что такое событие не должно остаться незамеченным. Акции также проходят в Кракове, Гданьске, Варшаве, Белостоке, Праге, а 15 числа проходила акция в Нью-Йорке. Все они направлены против интеграции. Мы не хотим, чтобы Беларусь становилась вторым Крымом или Донбассом", - рассказывает Кирилл.

Виктория рассказала, что сюда были целенаправленно приглашены не просто представители Сейма, а члены политической инициативной группы "За демократическую Беларусь".

"Мы пригласили их для того, чтобы они могли поддержать нас в борьбе против интеграции с Россией, а также показать свою солидарность людям", - рассказывает девушка.

Кроме того, она высказала свое мнение относительно возможной интеграции Беларуси и России, а также поделилась мыслью о том, что может произойти в случае подписания договора.

"На данный момент на кону экономическая интеграция, то есть, мы не думаем, что будут сделаны политические шаги в сторону интеграции, потому что это вопрос собственной власти Лукашенко. В этот раз есть вероятность сделок по газу и нефти, потому что у нас заканчивается договор с Россией. Вопрос - на какие уступки пойдет Лукашенко, чтобы получить газ и нефть? Мы станем еще более зависимы от России экономически, а экономическая зависимость является и политической зависимостью", - делится Виктория.

На акции также присутствовал Витаутас Данилявичюс, член партии Союз либералов Литвы (СЛЛ). Он заявил, что вопрос возможной интеграции Беларуси и России важен и для Литвы.

"Этот вопрос интеграции тянется уже 20 лет и все не сдвигается с мертвой точки. Конечно, в любой момент все может поменяться. Это создаст много проблем и для Литвы. Для нас самый главный вопрос — безопасность. Сейчас мы имеем российскую границу с одной стороны, а если появится еще и с другой стороны — это серьезный вызов для наших граждан. Безопасность Литвы основывается в том числе и на суверенитете Беларуси. Чем больше его будет — тем лучше будет и нам, - сказал В. Данилявичюс. - Это большой риск. Россия в последнее время ведет себя все более и более агрессивно. Война в Украине показала, до чего может дойти. Нашим гражданам нужно знать, что от интеграции будет хуже не только белорусам, но и нам. Проблема соседей — наша проблема", - заключает он.

DELFI напоминает, что президенты обоих государств 7 декабря провели переговоры в Сочи, однако не подписали соглашение об углублении интеграции. Следующая встреча лидеров России и Беларуси состоится 20 декабря в Санкт-Петербурге.