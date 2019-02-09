Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сказал, что улучшение качества службы призывников - приоритет финансирования системы обороны.

"За последние годы провели целый ряд прямых опросов призывников, чтобы выяснить их важнейшие потребности и реагировать на них немедленно, мы видим, что принятые решения в деле улучшения условий службы отражены в результатах опросов", - сказал министр.

Он подчеркнул, что треть призывников, которые служили в армии, выразили желание выбрать профессиональную службу, поэтому необходимо инвестировать в условия службы призывников, чтобы сделать армию привлекательнее.

Согласно данным исследования, в 2018 г. две трети, или 59%, призывников были довольны едой в армии, а в 2016 г. таких было меньше половины. За два года стало меньше призывников, который были совершенно недовольны едой: в прошлом году таких было 16%, а в 2016 г. - почти четверть все призывников.

"Представители поколения Z хотели бы, чтобы в армии им давали фастфуд, например, пиццы, кебабы, но из-за недостаточной энергетической ценности такие блюда в меню призывников не включают", - сказала профессор академии Юрате Новогроцкене.

С учетом пожеланий военных в 2017 году в армии подкорректировали меню - выделили больше денег на пищу, в меню появилось больше свежих овощей, салатов и фруктов. В стационарных столовых призывникам готовят макароны с соусом Bolognese, творожные пасты с зеленью и овощами, лазанью с творогом и шпинатом, шведские тефтели с соусом, бургеры и много других новых блюд.

Кстати, блюдами из столовой угощают и почетных гостей, приезжающих в воинские части - их ел и король Бельгии Филипп, король Нидерландов Виллем-Александр и канцлер германии Ангела Меркель, а также другие почетные гости.

Исследование показало, что призывники довольны и психологическим климатом в армии: в 2018 году его хорошо оценили 2/3 или 72% призывников (в 2016 г. - 65%). Почти 80% полностью или скорее полностью довольны и вооружением (в 2016 г. - 69%), условиям заниматься спортом, медицинскими услугами.

Во время исследования интересовались и таким актуальным вопросом, как обувь. Выяснилось, что 70% были довольны или очень довольны обувью. Хорошо оценивают призывники и одежду.

Согласно исследованию, большая часть призывников довольна и другими аспектами службы: уровнем подготовки отрядного, инструкторов, возможностью навещать домочадцев. Довольны призывники и условиями жизни, бытом.

Исследование было проведено в ноябре 2018 года. На вопросы ответили 6428 призывников.