Призывник пришел в ужас от реакции армии на его здоровье: пусть об этом знает вся Литва

Молодой человек рассказал Delfi, что проблемы со здоровьем у него начались 6 лет назад. Он подозревает, что травму позвоночника мог получить во время игры в футбол.

"Шесть лет назад у меня диагностировали грыжу. Три месяца назад меня призвали в армию, я предоставил в Паневежисе все необходимые документы. Ответственные лица сказали, что грыжа была давно, поэтому я могу служить в армии. 1,5 месяца назад мне делали повторный плановый магнитный резонанс и врачи установили, что проблем со здоровьем стало больше. Это не только грыжа, но и разрыв межпозвонкового диска, зажимающего нерв", – сказал юноша.

Всю эту информацию он представил медкомиссии, после этого его направили в Каунас, где вообще не обратили внимание на его проблемы.

© Asmeninio albumo nuotr.

"Я заметил, что отношение дежурное. Я сейчас служу, это выглядит так - ничего не делаю, просто наблюдаю. Мне дают обезболивающие, которые ничем не помогают, а им хоть бы что. Им мои мучения не интересны", – жаловался юноша.

Он служит в Паюрисе (Шилальский район), где он только ест, спит и наблюдает за службой других: "Нет никакой логики в такой службе".

Представитель Департамента стратегической коммуникации Литовской армии Лаймис Братикас сказал Delfi, что младший рядовой С.А. служит в моторизированной пехотной бригаде Žemaitija с начала декабря 2019 года.

"Прошло какое-то время, и он информировал о болях в пояснице, его осмотрел врач, консультировали специалисты. В учениях он не участвует, его физическая нагрузка ограничена.

Во время службы его консультировал невролог, нейрохирург. Врачи считают, что хирургическое вмешательство в данном случае не требуется, назначено медикаментозное лечение, реабилитация и ограничена физическая нагрузка", – сказал Братикас.

По его словам, если ситуация не изменится или ухудшится, то он может обратиться к врачу в батальоне и его пошлют на консультацию в Центр военной медицины или в гражданские больницы.

Братикас указал, что по закону, если у призывника появляются во время службы какие-то новые проблемы со здоровьем, которые не оценили во время медкомиссии и которые мешают нормальной службе, то проводят повторное медицинское обследование и решают, может ли он продолжить службу.

"Если во время службы начинаются проблемы со здоровьем, призывник нуждается в лечении, то ему предоставляют необходимые условия (...). По завершении лечения будет повторно решаться вопрос пригодности призывника для службы в армии", – заметил специалист.

Delfi напоминает, что обязательная воинская повинность в Литве была восстановлена с весны 2015 года. Такое решение было принято по причине изменения геополитической ситуации и появлении угроз госбезопасности.