Призыв к тысячам литовских семей: не забудьте забрать принадлежащие вам деньги

"В бюджете планируем повышение пенсий и "детских" денег. Это связано с индексацией, большая часть – этим группам. Мы уже не раз говорили, что на это будем выделять больше всего денег. Также увеличат деньги на опеку. Мы имеем в виду то, что проблемы стареющего общества - не только деньги, но и услуги", – сказал DELFI Кукурайтис.
На вопрос, когда грядут перемены, министр сказал, что они запланированы на январь. Кукурайтис уточнил, на сколько увеличатся пенсии и "детские" деньги.
"Пенсии и "детские" деньги изменятся с января. Это связано с бюджетом. Согласно планам правительства, детские деньги увеличат до 60 евро плюс 40 евро - дополнительные средства для многодетных и малообеспеченных семей, в коалиционном соглашение это 70 плюс 30 евро. Этот вопрос решит парламент", – сказал Кукурайтис.
Он напомнил, что есть люди, которые получили необходимый пенсионный стаж, однако их пенсия балансирует на уровне абсолютной нищеты.
"Пенсии в среднем должны увеличиться на 8%, в зависимости от индексации. В будущем часть пенсионеров избавится от нищеты, но надо решать проблему маленьких пенсий у людей, у которых есть необходимый пенсионный стаж. Сейчас предел абсолютной нищеты - доходы в размере не больше 245 евро, а на такие деньги человек практически не может прожить. Все, у кого есть необходимый 30-летний стаж, должны получать более солидные пенсии", – считает министр.
Еще одно новшество ждет семьи с детьми – семейные карты.
"Семейная карта - это средство, которое начнет действовать с 1 сентября. Мы можем сказать, что почти 6000 семей до 1 сентября получат по почте эти карты. Это система скидок. Она опирается на помощь семьям как со стороны государственного, так и частного сектора. Не только государство поддерживает, но к этому призывают бизнес и общество", – сказал политик.
С сентября семьям будут также оказывать необходимую помощь. Некоторые семьи получат по 76 евро на школьные принадлежности для детей.
"Государство помогает. Кроме "детских" денег, есть и другие средства помощи малоимущим. До 5 октября родители могут обращаться за деньгами и получат по 76 евро на школьные принадлежности. это касается малоимущих семей", – сказал в интервью на DELFI Кукурайтис.
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