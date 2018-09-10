Богдан Семенович преодолел 42,195 км за 2 час 24 минуты 22 секунды.
Второе место занял гражданин Украины Тарас Сало (2:25.13), третье место занял белорус Дмитрий Григорьев (2:25.13).
Семенович после финиша сказал, что он устал, но очень счастлив.
"Может, со стороны казалось, что я бежал легко. Это не так, поскольку трасса в Вильнюсе сложная. На ней немало подъемов и спусков. Я очень рад, что мне удалось победить на этом состязании, а сейчас я волнуюсь за супругу, которая находится в числе лидеров женского забега", – сказал Семенович.
Наталья Семенович преодолела дистанцию за 2 часа 47 минут 54 секунды.
Второе место в женском забеге заняла чемпионка Литвы Лина Кирилюк (2:50.27), третье – белоруска Алена Шумик (2:59.26).
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