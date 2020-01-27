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В Литве началась вторая половина зимы. 27 января в столице пошел снег.
Признаки зимы: в Вильнюсе идет снег
© DELFI / Kiril Čachovskij

Несмотря на то, что погода в стране больше напоминает осеннюю, в понедельник пошел снег.

Правда, поскольку температура держится выше нуля, снег тает, образуются лужи.

Синоптики прогнозировали, что сегодня погоду обусловит юго-восточная часть приближающегося Атлантического циклона. Будет облачно, во многих районах прогнозируют осадки. На западе будет идти дождь и мокрый снег. На востоке в основном ожидается мокрый снег, на юго-востоке - снег. Температура воздуха составит 1–5 градусов тепла.

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