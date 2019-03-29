Приятные новости: в выходные ожидается хорошая погода

В пятницу облачно будет только на востоке страны, на остальной части облачность снизится, воздух прогреется до 9–14 градусов тепла, только местами, вероятно, у моря, будет до 8 градусов. На взморье утром туман, позже будет дуть сильный западный ветер, 10–13 м/с. Без осадков.
В субботу будет сухо и тепло, ожидается небольшая облачность. Тепло не уйдет, напротив, днем в Дзукии и Сувалкии местами воздух прогреется больше, чем в пятницу.
Теплой будет и ночь – температура не упадет ниже 0, снова местами прогнозируют туман.
Перемены ожидаются в воскресенье: ночью местами, а днем во многих районах ожидаются осадки (в основном небольшой дождь).
Усилится ветер (до 5–10 м/с), днем до 8–13 м/с. Ночь будет пасмурной и ветреной, температура составит 3–7 градусов тепла ночью и 9–13 градусов днем, однако на взморье и в Жемайтии будет всего 6–8. Новая неделя начнется с сухой, но прохладной погоды.
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