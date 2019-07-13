А меняются ли сами отдыхающие? Местные утверждают, что отдыхающие меньше пьют и многие ищут покоя. Это подтвердили и сами отдыхающие. Правда, курорт лучше всех оценивали встреченные здесь иностранцы.

Местный житель Лауринас считает, что Паланге все еще не хватает привлекательных для молодежи мест, активной деятельности.

О переменах в Паланге говорят и местные предприниматели. Они подтвердили, что меняются и отдыхающие. "Больше так много не пьют", – сказал один. Он подчеркнул, что перемены стали также результатом нового закона о защите детей – отдыхающие боятся расслабляться, не пьют при малолетних детях. "Раньше полные беседки были, а сейчас никто не хочет рисковать детьми. Ведь если приедет полиция, а оба родителя будут пьяны, детей заберут", – сказал предприниматель.

Житель Паланги Эмилис Дапшаускас сказал DELFI, что он уже год работает в баре Šilelis.

"На ул. Й.Басанавичюса еще видны старые времена, их тенденции: люди хотят всего быстро, но здесь уже люди понимают, чего ждут, – сказал он. – Я замечаю, что отдыхающие всего хотят быстро. Так они не отдыхают, остаются в Вильнюсе, где надо бежать, спешить, бежать из троллейбуса в троллейбус. Здесь этого нет, надо расслабиться. Вообще в Палангу на несколько дней не стоит ехать. Если хочешь расслабиться, сменить ритм, нужна неделя".

В этом году закрылся бар, в котором часто происходили конфликты -Laukinių Vakarų Salūnas. Найдут ли его посетители другое место, а может снизится число конфликтов? "Они найдут себе место, а если нет – купят пиво и будут пить в дюнах", – сказал Дапшаускас.

А почему Паланга стала привлекательнее? "Она расширилась", – сказал молодой человек, заметив, что появились новые места в стороне от ул. Й.Басанавичаус.

"Природа, климат, много развлечений для детей, – перечислял достоинства Литвы Александр из России. – У нас четверо детей, поэтому нам важно отдыхать там, где есть чем заняться".

Он сказал DELFI, что в Палангу они приезжают 12-й год. Последних 5 останавливаются в своем доме. Как он открыл для себя Палангу? "Первый раз я приехал сюда подростком, лет 40 назад, тогда еще был СССР, – рассказал Александр. – Паланга для меня как Юрмала, я там тоже был много раз".

Не кажется ли гостям из России отдых в Паланге дорогим? "Все зависит от потребностей. Если хочешь жить в гостинице, питаться в ресторанах – тогда дорого, но, мне кажется, здесь возможны разные варианты отдыха", – сказал он.

Он заметил, что отдыхают они не только в Литве. Зимой ездят на Бали, отдыхают и в Сочи. Но летом они предпочитают Палангу: "Погода очень хорошая, нам нравится. Мы не любим изнуряющую жару, какая сейчас стоит в Испании или Италии. Там почти 40 градусов, в такую погоду не отдохнешь, слишком жарко, а в Литве очень хорошая погода. Если на улице 20 или чуть больше градусов - погода отличная"

Заметили ли гости, что Паланга меняется? "Да, Паланга очень меняется, с каждым годом становится все лучше", – заметил Александр.

Пара из Вильнюса сказала DELFI, что приехала на курорт спустя 10 лет. Поскольку в Паланге дорого, до сих пор они отдыхали за границей. Кроме того, за границей погода гарантирована.

"Когда мы заказывали гостиницу, обещали больше 30 градусов, – сказали вильнюсцы. – Но ничего страшного, мы приехали всего на два дня".

Отдыхающий Эгидиюс подтвердил, что в Паланге дорого. "Мы нечасто сюда приезжаем, здесь очень дорого. В Испании дешевле, чем в Паланге, – убежден Эгидиюс. – И грязно здесь. Вода грязная. Воняет. Один раз в воде было полно жуков, в другой – водорослей. Я здесь не купаюсь уже".

Несмотря на то, что жители Литвы критикуют Балтийское море и ругают плохую погоду, иностранцы видят все в ином свете. Андрес из Норвегии приехал сюда с семьей на несколько дней и радуется чистому пляжу.

"Вода холодновата, но пляж великолепный", – сказал гость из Норвегии. Дорого ли норвежцам отдыхать в Паланге? "Дорого, но для нас такие цены приемлемы, – сказал Андрес и прибавил, что на погоду не жалуется. – Мы из Норвегии. Мы к такой погоде летом привыкли".

Троица друзей рассказала, что им курорт понравился, понравилось море и то, что есть места развлечения для молодежи. "В Швянтои можно отдохнуть спокойно, а в Паланге есть чем заняться, веселее", – сказала Реда.

Основное, что меняется в Паланге - это цены на продукты. "цены на еду растут. Жилье недорогое, – сказала Эвелина. – Мы живем в 400 м от моря и платим с человека 6 евро в день".

По словам молодых людей, жилье меньше чем за 10 евро на человека найти легко, а общие удобства проблем не доставляют.

"Это самый лучший литовский курорт, – сказал клайпедчанин Лаймонас. – Мне здесь все нравится, ни на что не жалуюсь. Могло бы быть теплее, но вообще все хорошо".