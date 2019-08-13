6 августа в нежилой поселок Галяшор приехали сотрудники пермского «Мемориала» и волонтеры. Еще весной они объявили о том, что собираются с экспедицией «По рекам памяти» в Кудымкарский район. В экспедиции приняли участие литовцы.

В 40-ые годы в Галяшор направляли польских и литовских спецпоселенцев. Они жили в бараках, валили лес. Сейчас от поселка ничего не осталось, о нем напоминает лишь кладбище и памятный знак, который установили родственники репрессированных в 2016 году.

Экспедиция должна была продлиться до 11 августа. По словам председателя пермского «Мемориала» Роберта Латыпова, во время экспедиции они берут интервью у репрессированных литовцев и поляков, их родственников или очевидцев тех событий, устанавливают памятные знаки.

Нынче они планировали привести в порядок кладбище в Галяшоре, а также 9 августа установить памятные знаки в соседних от Галяшора поселке Велва-База и деревне Шарволь. В эти населенные пункты тоже отправляли литовцев.

В поселке Велва-База, по данным на 1946 год, проживали не менее 145 спецпоселенцев, в Шавроле — 83 спецпоселенца.

К августу 2016 года инициативная группа собрала в Литве деньги и сделала металлические таблички со словами: «Здесь покоятся литовцы, поляки - жертвы политических репрессий 1945 года», «Мы вас помним, любим, скорбим. Соотечественники», а также табличку со списком из 89 фамилий. Изготовили и круг, напоминающий солнце с лучами.

— Специалист администрации сказала, что нам не разрешила его установить администрация Кудымкарского района. Перед началом экспедиции я получил хамский ответ на свое письмо от главы Кудымкарского района, в котором тот написал, что отказывает нам в содействии, — рассказывает Роберт Латыпов. Позже он назовет действия главы Кудымкарского района Валерия Климова «цинизмом» и «моральным уродством».

Бывший председатель отделения правозащитного общества «Мемориал» в Коми-Пермяцком округе Артур Кривощёков, занимавший этот пост до декабря 2017 года, рассказывает - ещё до возведения памятника ссыльным литовцам и полякам чиновники обратились к нему за советом. И он тогда предложил не спешить с одобрением. Объясняет, в списке фамилий «могут быть лесные братья».

10 августа к «мемориальцам» заявились полицейские. Научный сотрудник «Мемориала» Александр Чернышов рассказывает, что их допрашивали до двух часов ночи. По его предположению, кроме полиции на допросе присутствовали сотрудники миграционной службы, ФСБ и Минприроды. Кроме «мемориальцев» полицейские опрашивали литовцев. Сейчас литовская инициативная группа обратилась в посольство Литовской республики в РФ.

— В этот день я работал в поселке Велва-База, брал у местных жителей интервью. Когда вернулся в дом, где мы остановились, увидел полицейских. Их было человек 15, с оружием, — вспоминает он. — Конечно, меня это поразило. Нигде нас так еще не встречали.

11 августа полицейские приехали снова.

— Настроены полицейские были очень серьезно. Вели речь о возбуждении уголовного дела. По-видимому, нам хотят вменить незаконную рубку леса, хотя лес мы не рубили, — заверяет Роберт Латыпов.

Во время экспедиций такого не случалось. К примеру, в Усольском районе власти не только выделили им транспорт, на котором они добирались до бывших спецпоселков, но кормили их. Не менее приветливо их встречали в прошлом году в Кочевском и Гайнском районах.

Это не первый скандал на территории Кудымкарского района, возникший вокруг репрессированных. В 2016 году в Галяшоре литовцы установили памятный знак. О своих намерениях они сообщили главе Кудымкарского района Валерию Климову, но в тот раз он даже им не ответил. Надзорные ведомства впоследствии оценили действия литовцев как самозахват земель лесного фонда и двоим жителям Перми и Велва-Базы, которые помогали литовцам, выписали штрафы. В ситуацию вмешалась Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина. Штрафы отменили, а памятник решили узаконить.