В начале августа Станисловас и Владас участвовали в экспедиции "Мемориала" в Кудымкарском районе. Они приводили в порядок польско-литовское кладбище в заброшенном поселке Галяшор, в котором в 40-ые годы селили репрессированных из Польши и Литвы.
Станисловас Улинскас тоже из семьи репрессированных. Он родился в Алтайском крае, куда в 40-ые годы выслали его родителей. В 2015 году он познакомился с Генюсом Балюкевичусом, которой родился в Галяшоре и задумал экспедицию в Кудымкарский район, и стал ему помогать.
Экспедиция была прервана приездом сотрудников полиции, которые после длительного допроса участников экспедиции возбудили два уголовных дела — по факту незаконной рубки леса и в отношении жителя поселка Велва-База Леонида Ладанову, у которого остановились литовцы, за фиктивную регистрацию иностранных граждан.
Во время экспедиции специалист районной администрации не разрешила установить "мемориальцам" в поселке Велва-База, в который тоже направили репрессированных литовцев, памятный знак.
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