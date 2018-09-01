Привилегия, о которой знают не все: кто и когда по Трудовому кодексу может просить свободные дни

Свободное время в первый день учебного года оплачивается работнику в соответствии с его средней заработной платой. После того, как ребёнку исполнится 14 лет, эта льгота для родителей действовать не будет.

Если родители ребёнка имеют право на родительские дни, в первый день учебного года нужно будет использовать эти дополнительные выходные дни, которые работнику также оплачиваются согласно размеру его средней заработной платы.

Кому полагаются родительские дни

Один материнский или отцовский родительские день в месяц полагаются родителям, воспитывающим двух детей до 12 лет или одного недееспособного ребёнка до 18 лет.

Два материнских дня и два отцовских дня в месяц полагаются родителям, воспитывающим троих и более детей.

Это дополнительное время отдыха может быть использовано и по-другому. Например, если работнику полагается один дополнительный день отдыха, он может просить сократить рабочее время на 2 часа в неделю, иначе говоря, мать или отец могут каждую пятницу или в другой день недели работать на 2 часа короче.

Если работнику полагается два дополнительных выходных дня в месяц, он может просить сократить рабочее время на 4 часа в неделю. Значит, каждую пятницу или в другой день недели мать или отец могут работать на 4 часа меньше.

Работнику, работающему по сменам продолжительностью более 8 часов, по его просьбе, это дополнительное время отдыха может суммироваться каждые три месяца.

Когда возраст детей достигает 12 лет, право на дополнительное время отдыха в месяц утрачивает силу.

Социальное пособие ученикам

Ученикам из малообеспеченных семей полагается двойное пособие – 57 евро единовременной выплатой на удовлетворение нужд ученика и бесплатное питание на протяжении всего учебного года.

Это пособие могут получить ученики, в чьих семьях средний доход на одного члена семьи в месяц не превышает 183 €. Но очень важно знать, что при оценивании права учеников получить пособие в доходах семьи учитываются не все полученные средства: например, не учитываются детские деньги и часть рабочей трудовой зарплаты.

В семье, в которой есть один-два ребёнка, в доходах не учитываются 20% получаемого на руке заработка, в семье, где есть трое и более детей – 25 % заработной платы. Если одна мать или один отец воспитывает одного-двух детей, в доходах семьи не учитывается 30% заработной платы, а если один из родителей воспитывает троих и более детей – в семейные доходы не зачисляется 35% получаемого на руки заработка.

При желании получить пособие на удовлетворение нужд ученика родители до 5 октября должны обратиться в самоуправления, а насчёт бесплатного питания заявления в самоуправления можно предоставлять на протяжении всего учебного года.

Планируется, что в новом учебном году социальное пособие получат около 65 000 учеников. В прошлом году социальные пособия получили около 52 600 учеников из малоимущих семей.

Выплата на удовлетворение нужд ученика и бесплатное питание полагаются дошкольникам и школьникам.