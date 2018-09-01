Привилегия, о которой знают не все: кто и когда по Трудовому кодексу может просить свободные дни

В первый день учебного года родители, воспитывающие детей до 14 лет, имеют возможность просить не менее половины свободного рабочего дня и вместе участвовать в организованных школами праздниках. Такое право Трудовой кодекс гарантирует всем родителям, чьи дети учатся по программам дошкольного, начального или общего образования, и которые не имеют права на родительские дни, пишет rinkosaikste.lt.
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Свободное время в первый день учебного года оплачивается работнику в соответствии с его средней заработной платой. После того, как ребёнку исполнится 14 лет, эта льгота для родителей действовать не будет.

Если родители ребёнка имеют право на родительские дни, в первый день учебного года нужно будет использовать эти дополнительные выходные дни, которые работнику также оплачиваются согласно размеру его средней заработной платы.

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Кому полагаются родительские дни

Один материнский или отцовский родительские день в месяц полагаются родителям, воспитывающим двух детей до 12 лет или одного недееспособного ребёнка до 18 лет.

Два материнских дня и два отцовских дня в месяц полагаются родителям, воспитывающим троих и более детей.

Это дополнительное время отдыха может быть использовано и по-другому. Например, если работнику полагается один дополнительный день отдыха, он может просить сократить рабочее время на 2 часа в неделю, иначе говоря, мать или отец могут каждую пятницу или в другой день недели работать на 2 часа короче.

Если работнику полагается два дополнительных выходных дня в месяц, он может просить сократить рабочее время на 4 часа в неделю. Значит, каждую пятницу или в другой день недели мать или отец могут работать на 4 часа меньше.

Работнику, работающему по сменам продолжительностью более 8 часов, по его просьбе, это дополнительное время отдыха может суммироваться каждые три месяца.

Когда возраст детей достигает 12 лет, право на дополнительное время отдыха в месяц утрачивает силу.

Социальное пособие ученикам

Ученикам из малообеспеченных семей полагается двойное пособие – 57 евро единовременной выплатой на удовлетворение нужд ученика и бесплатное питание на протяжении всего учебного года.

Это пособие могут получить ученики, в чьих семьях средний доход на одного члена семьи в месяц не превышает 183 €. Но очень важно знать, что при оценивании права учеников получить пособие в доходах семьи учитываются не все полученные средства: например, не учитываются детские деньги и часть рабочей трудовой зарплаты.

В семье, в которой есть один-два ребёнка, в доходах не учитываются 20% получаемого на руке заработка, в семье, где есть трое и более детей – 25 % заработной платы. Если одна мать или один отец воспитывает одного-двух детей, в доходах семьи не учитывается 30% заработной платы, а если один из родителей воспитывает троих и более детей – в семейные доходы не зачисляется 35% получаемого на руки заработка.

При желании получить пособие на удовлетворение нужд ученика родители до 5 октября должны обратиться в самоуправления, а насчёт бесплатного питания заявления в самоуправления можно предоставлять на протяжении всего учебного года.

Планируется, что в новом учебном году социальное пособие получат около 65 000 учеников. В прошлом году социальные пособия получили около 52 600 учеников из малоимущих семей.

Выплата на удовлетворение нужд ученика и бесплатное питание полагаются дошкольникам и школьникам.

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