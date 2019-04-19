Пока состояние младенца хорошее, никаких нарушений не было замечено. В организме новорожденного алкоголя не было.
Накануне главврач Клайпедской университетской больницы Винсас Янушонис сказал, что в среду врачи Тельшяйской больницы установили, что в организме беременной женщины было 3,25 промилле, в Тельшяйскую больницу ее не положили и привезли в Клайпеду. В четверг клайпедские врачи установили, что в организме женщины было 2,66 промилле.
В организме женщины, по словам врачей, обнаружили и следы наркотических средств.
Напомним, что неделю назад в Клайпедской больнице родила женщина, в
организме которой было 2 промилле алкоголя. У новорожденной девочки в крови было 4 промилле.
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