В четверг из Клайпедской больницы в Каунас доставили нетрезвую роженицу. Согласно данным врачей, беременная употребляла не только алкоголь, но и наркотики. Она родила 19 апреля. Младенец жив. Эту информацию DELFI подтвердили представители Каунасской клиники.
Naujagimis
© Shutterstock

Пока состояние младенца хорошее, никаких нарушений не было замечено. В организме новорожденного алкоголя не было.

Накануне главврач Клайпедской университетской больницы Винсас Янушонис сказал, что в среду врачи Тельшяйской больницы установили, что в организме беременной женщины было 3,25 промилле, в Тельшяйскую больницу ее не положили и привезли в Клайпеду. В четверг клайпедские врачи установили, что в организме женщины было 2,66 промилле.

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В организме женщины, по словам врачей, обнаружили и следы наркотических средств.

Напомним, что неделю назад в Клайпедской больнице родила женщина, в
организме которой было 2 промилле алкоголя. У новорожденной девочки в крови было 4 промилле.

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