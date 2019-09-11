Приветствие осени: погода изменится в выходные, а конец месяца преподнесет сюрприз

Директор портала gismeteo.lt Кястутис Петкявичюс сказал DELFI, что в ближайшие дни особых перемен не будет, однако в выходные и в начале следующей недели погода испортится и будет по-осеннему дождливой.

"Несмотря на то, что на дворе сентябрь, погода держится летняя. Например, вторая неделя сентября начала с высокой температуры, воздух прогрелся до 29 градусов. Если бы не надпись на календаре "сентябрь", то, наверное, мы бы жили, думая, что лето продолжается", – заметил он.

По словам собеседника, сейчас уже очевидно, что климатологическое лето сместилось, и эта тенденция сохранится в будущем.

"В ближайшие дни будут перемены, но не кардинальные, похолодает постепенно. После теплого понедельника три дня температура будет 20–24 градуса. Будет тепло, но ветрено, ожидается переменная облачность, небольшие дожди пройдут лишь местами. Значительные перемены будут в выходные", – сказал Петкявичюс.

По ночам температура составит около 7-13, а днем не выше 14-17 градусов, местами, особенно в воскресенье, будет еще холоднее.

"В воскресенье в некоторых районах пойдет назойливый дождь, поэтому надо и одеться теплее, и о зонте не забывать", – сказал синоптик.

Прохладно будет и в начале следующей недели. Днем будет всего до 15 градусов тепла.

"Согласно нынешним данным, в начале следующей недели температура будет похожей, ожидаются осадки. В середине недели станет еще холоднее, по ночам до 10 градусов,а днем всего 15 градусов. Однако пока сложно сказать, будут ли заморозки на поверхности почвы", – сказал собеседник.

Однако Петкявичюс заметил, что такое похолодание может быть временным.

"В соответствии с нынешней моделью прогнозов, видно, что это похолодание временное. Вообще, сентябрь должен быть теплым месяцем, а в конце месяца снова придет тепло, воздух прогреется до 20 градусов, осадки прекратятся. Такие колебания довольно часты. Кстати, во второй половине сентября и в начале октября в Литве бывает бабье лето, однако такое явление наблюдается не каждый год и в разное время. Однако предварительный прогноз еще может измениться.

Сентябрь в этом году прогнозируют на градус теплее обычного. Иже полмесяца мы наслаждаемся продолжением лета, а по нынешним прогнозам, неприятная осенняя погода будет омрачать настроение лишь время от времени. Возможно, приятные дни будут частыми гостями. Это нравится любителям тепла, но, наверняка, есть люди которым уже хочется прохлады", – сказал Петкявичюс.