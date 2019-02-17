"Я недавно вышел на пенсию, а после Нового года получил первую пенсию. Мне ее перевели на счет в банке, однако, когда я решил снять деньги, на счету денег не было. Я сразу понял, что это сделали приставы. Я признаю, у меня есть долги, которые я должен вернуть, но скажите, как пристав может забрать всю пенсию целиком? Ведь это незаконно! Есть закон, там сказано, что можно взять не больше 20% от доходов.
Пенсия у меня небольшая, чуть больше 120 евро. И все эти деньги забрали приставы. Я ходил к приставу Виргинии Пауновене. Она признала, что не должна была брать столько денег, но видите ли я сам не представил какие-то бумаги, поэтому все и забрала. Я обещал вернуть, когда будут документы, но все равно хочу, чтобы предали огласке, рассказали, как приставы поступают с людьми", – сказал Йонас.
Пристав Пауновене сказала, что Йонас не представил все необходимые документы, поэтому пристав не знала, откуда эти деньги и сколько из них можно высчитать.
"Такое случилось потому, что господин Йонас не удосужился сообщить нам о своих доходах. Сделал это только после того, как мы сняли деньги со счета. Как только мы получили необходимые документы, мы сняли арест и вернули деньги. А вообще человека, у которого есть долги, информируют о том, что он должен представить приставам документы, подтверждающие происхождение средств на счету. Господин Йонас знал об этом, мы это не раз повторяли.
Проблема в том, что человек побежал в другой банк, открыл там счет и думал, что приставы не увидят его. А на самом деле эти счета блокируют автоматически.
Должник обязан информировать пристава о происхождении денежных средств на счету, поскольку пристав эту информацию не получает. Поэтому то, что у господина Йонаса забрали всю пенсию - его вина, а не пристава", – сказала Пауновене.
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