"Как жить? В долг. К примеру, сейчас я был у врача, выписали лекарства, я взял в долг 10 евро. О еде уже не говорю. Утром – немного хлеба, чаю, печеночной колбасы, на обед – то картошки, то чего-то еще. Так и ем.

Еду беру в долг, на коммунальные услуги – беру в долг. Если где-то предлагают работу, беру деньги – отдаю долг. И снова все повторяется", – сказал DELFI Милерис.

Мужчина с 2014 года получает пенсию по инвалидности, в кризис он попал в поле зрения приставов.

Сейчас он приставам не платит. Он сказал, что объявил им войну после того, как они арестовали его счет и стали списывать долги за счет пособия по инвалидности. Его пособие составляет 95,84 евро, как выяснилось, его приравняли трудовым доходам, поэтому высчитывают из него 50%.

Милерис рассказал DELFI, что долги появились в 2010 году, когда начался кризис, и он лишился работы. Перед этим он взял кредит в банке Snoras, который давали просто через банкомат.

"Я взял 3400 литов (около 1000 евро). Зачем? Я такой инженер-электронщик без диплома, люблю поковыряться в электронике. Взял кредит, поскольку то то, то другое иногда нужно было, а цены не были низкими. 5 лет я выплачивал кредит, потом продлил его, тут начался кризис, вот я и оказался в долгу", – рассказал Милерис.

Сейчас приставы высчитывают у него долги по трем делам. Банку Snoras (сейчас право на долг у компании Baltijos kredito sprendimai) он должен 289,51 евро, Skolų išieškojimo departamentаs – 121,73 евро, компании Sergel – 542,04 евро.

В 2014 году он получил инвалидность - сначала II, потом – III группу.

С тех пор и начался конфликт с приставами, которым он выплачивал долг, пока работал в Великобритании, а, вернувшись в Литву, с доходов от индивидуальной деятельность. Однако в феврале он выяснил, что приставы стали списывать часть его средств со счета.

Он обратился к приставу с требованием остановить взыскание долгов с его пенсии.

"Я попросил "Содру" становить выплату пенсии до востребования. Я сам денег не получаю, но и приставам не плачу. Сейчас я сижу без пенсии, без работы, но и им не даю", – сказал он, заметив, что перебивается случайными заработками.

DELFI обратился в контору пристава М.Гайвяне, которая занимается делами Милериса. Она заявила, что по закону пенсия по инвалидности приравнивается трудовым доходам, а конкретное дело комментировать не может.

DELFI напоминает, что Милерис после всех отсчетов получал всего 47,92 евро пенсии.

Минюст Литвы подготовил проект поправок к закону, которыми ограничат деятельность приставов, снизят высчитываемые с доходов суммы.