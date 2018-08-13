"Условия для мошенничества создает спешка и доверчивость клиентов. Если покупатель не пользуется своим правом и не проверяет данные о приобретаемом автомобиле, то продавцу легко скрыть правду",– Lietuvos сказала пристав Инга Каралене.

Приставы рекомендуют покупателям подержанных авто перед тем как заплатить деньги, проверить юридическую информацию.

Узнав от потенциального продавца важнейшие данные о транспортном средстве (регистрационный номер, идентификационный номер (VIN) и государственный номер), в Regitra или регистре актов об аресте имущества можно выяснить не арестован ли автомобиль и не заложен ли он банку. Минимальные данные (предупреждение о том, что права на пользование этого авто ограничены) ПУ Regitra предоставляет бесплатно. Более подробная информация из регистра актов об аресте имущества стоит 1,74 евро, а полная – 9,27 евро.

Кстати, честные продавцы могут сами взять такую справку или справку из Палаты приставов о долгах.

К сожалению, зачастую покупатели начинают интересоваться этим слишком поздно, когда узнают, что не могут зарегистрировать машину. Популярная схема такова: продавец пользуется SIM картой предварительной оплаты и указывает выдуманный адрес. После подписания акта о купле-продажи и получения денег заверяет покупателя, что продавцу не надо участвовать в перерегистрации, с этим покупатель справится сам. После получения денег такой продавец исчезает и избавляется от SIM-карты.

Чаще всего такие покупатели просят заплатить наличными или перевести деньги на чужой счет.

Попавшимся в руки мошенников покупателям везет лишь тогда, когда долги у продавца небольшие. Тогда, если их заплатить за должника, арест с автомобиля снимают. В противном случае приставы могут лишь посоветовать покупателю обращаться в суд.

Согласно 6.321 ст. Гражданского кодекса, покупатель имеет право снизить стоимость покупки или расторгнуть договор о купле-продажи, если продавец не доказал, что покупатель знал о праве третьего лица на вещь или наложенный на нее арест. Однако 5 ч. той же статьи гласит, что покупатель не может ссылаться только на то обстоятельство, что продавец не выполнил свои обязанности. Каждый конкретный случай суд рассматривает в отдельности, оценивая все обстоятельства, в том числе и проверил ли покупатель информацию в доступных регистрах.