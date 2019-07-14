По словам пристава Ирены Белячиц, с 10 июня уже зафиксирован факт вывоза 31 автомобиля. Некоторые автомобили практически новые, а другие уже проржавевшие, в них растут даже деревья. "Жители соседних домов радуются и даже аплодируют, поскольку увеличивается число мест на парковке",– сказала пристав. Планируется, что вывоз таких автомобилей будут фиксировать и в будущем.

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Представитель Вильнюсской мэрии Марюс Урвикас сказал, что фактические обстоятельства вывоза фиксируют, чтобы потом можно было избежать судебных тяжб с владельцами из-за состояния автомобилей. А если владелец все же подаст жалобу и такое дело попадет в суд, то у мэрии будут фактические доказательства и составленный протокол, которые помогут избежать необоснованных обвинений в том, что транспортное средство во время перевозки или хранения было повреждено.

Несмотря на то, что такая услуга констатации фактических обстоятельств в Литве предоставляется уже 16 лет, пристав Белячиц сказала, что вывоз таких авто начали фиксировать только сейчас. Это беспрецедентный случай.

Урвикис сказал, что решение вывезти "бесхозные" автомобили появилось после многочисленных жалоб жителей и сообщений о нехватке мест для парковки. Сейчас - это наиболее эффективный способ гарантии защиты общественного интереса, поскольку иные способы не помогли решить эту проблему.

Список таких "бесхозных" автомобилей в Вильнюсе постоянно пополняется. До 9 июля объявили о 109 автомобилях, которые должны вывезти, поскольку не нашли их владельцев. После того как появился такой список, о 40 автомобилях позаботились их владельцы, а остальные в соответствии с установленным порядком вывезут на охраняемую площадку.

Услугу констатации фактических обстоятельств предоставляют приставы. Это гарантия защиты интересов заказчика услуги и интересов других лиц. В ходе этой процедуры при помощи технических мер фиксируют звуки, образы и другую информацию, которая является примером фактических обстоятельств. Все протоколы регистрируют в базе данных Минюста, там хранятся их электронные копии.

Литовские приставы - лидеры по предоставлению таких услуг в Балтийском регионе: эту услугу они предоставляют уже 16 лет. По заказу физических и юридических лиц фактические обстоятельства были зафиксированы больше 45 000 раз.