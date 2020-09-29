В принятых во вторник поправках предусмотрены выплаты за находящихся в изоляции детей до 8 лет, учеников начальных школ и детей с недугами до 21 года, когда они обучаются по программе общего или специального образования.
За инициированные Министерством социальной защиты и труда поправки к Закону о социальном страховании болезней и материнства единогласно проголосовали 111 парламентариев.
Выплата по уходу в связи с болезнью ребенка составляет 65,94% зарплаты "на бумаге". Ее смогут получать родители, опекуны или работающие бабушки и дедушки.
Выплаты будут выплачиваться и задним числом, если есть справки о нетрудоспособности, выданные за период с начала карантинного режима.
Выплаты за уход за ребенком будут выплачиваться и в случае, если назначается обязательная изоляция по причине посещения страны, затронутой коронавирусом, либо по причине прямого контакта с заболевшим.
До сих пор родителям оплачивался период нетрудоспособности только, если ребенок заражен коронавирусом.
Поправки также предусматривают выплаты и в случае, если требуется изоляция после возвращения из-за границы, если эта поездка не была связана с рабочими целями.
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