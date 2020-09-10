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В Литве проходит процесс либерализации поставок электроэнергии жителям. Бытовые потребители, которые используют больше 5000 кВт в год, должны подписать договоры в этом году, поэтому в скором времени они получат предложения нескольких поставщиков услуги.
Пришло время выбирать поставщика электроэнергии: часть жителей получит предложения
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Energijos skirstymo operatorius (ESO) сообщает, что выслал независимым поставщикам контакты 100 000 потребителей, которые должны подписать соглашения до 10 декабря.

Были переданы данные только тех потребителей, которые до 1 сентября не отказались от передачи данных.

"При выборе поставщика мы призываем внимательно ознакомиться с предложением, хорошо все взвесить, сравнит и только тогда принимать решение. Самое главное, сделать это до 10 декабря", – сказал гендиректор ESO Миндаугас Кейзерис.

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Если потребители вовремя не подпишут договор, то ESO обеспечит их электроэнергией в течение еще 6 месяцев - с 1 января до 30 июня 2021 г.

"Поэтому мы призываем жителей не медлить и выбрать подходящего поставщика – не важно, сам потребитель его найдет или воспользуется полученным предложением – право выбора за потребителем", – сказано в сообщении.

Выбрать нового поставщика могут все желающие, а не только участники первого этапа. Либерализация рынка электроэнергии проходит поэтапно.

До 10 декабря 2020 года выбор должны сделать потребители, которые используют больше 5000 кВт электроэнергии в год, в следующем году решение должны принять те, кто использует 1000-5000 кВт/ч в год и в 2022 году выбор должны сделать те, кто потребляет меньше 1000 кВт/ч в год.

Подробную информацию можно найти а сайте pasirinkitetiekeja.lt. Там сейчас указаны следующие поставщики: Elektrum Lietuva, Enefit, Inregnum, Perlas Energija, Ignitis.

Парламент Литвы в мае этого года одобрил полную либерализацию рынка поставок электроэнергии.

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