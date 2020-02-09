Пришло время декларировать доходы: в этом году ожидается два новшества

Директор департамента налоговых сборов ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене сказала, что в этом году жители будут декларировать свои доходы проще и удобнее - с помощью гида по декларации доходов, - это форма вопросов и ответов.

"Для того, чтобы жителям не нужно было никуда спешить, было достаточно времени, чтобы ознакомиться с изменениями, планируется объявить о начале процесса декларирования раньше, чем обычно - в начале марта. Как и каждый год, налоговые органы публично объявят об этом", - сказала она Delfi.

Собеседница заявила, что подать ежегодную декларацию и уплатить налоги надо до 4 мая этого года.

Правда, есть одно исключение. "Лица, которые проживали в Литве 280 дней подряд в течение двух календарных лет подряд, должны подать заявление до 31 декабря календарного года после их прибытия в Литву (например, прибывшие в Литву в 2019 году, должны будут подать налоговую декларацию за 2019 налоговый год до 31 декабря 2020 года", - сказала она.

Кто должен заполнять декларацию

Декларации о доходах, как и каждый год, должны быть заполнены жителями, которые:

- В прошлом году занимались индивидуальной деятельностью, занимались бизнесом по бизнес-удостоверению или справке об индивидуальной деятельности (даже если доходов не было);

- Продали транспортное средство, которое находилось в собственности менее 3 лет или недвижимое имущество, которое находилось в собственности менее 10 лет;

- Получили проценты по кредитам от банков или компаний;

- Получили проценты в размере более 500 евро по депозитам и неэмиссионным ценным бумагам по договорам, заключенным с 2014 года;

- Получили доход от аренды или подарки на сумму более 2500 евро от жителей (кроме родственников);

- Получили другие доходы, облагаемые налогом, от резидентов или из другой страны и т. д.

- Доход в 2019 году был выше, чем сумма 120 средних заработных плат по стране (136 344 евро).

Когда возвращают деньги

Алюконите-Шнирене пояснила, что часть подоходного налога может быть возвращена, если не был применен или был применен, но не весь НДС, например, если они не работали в течение всего 2019 года.

"Налоги возвращают также в тех случаях, когда граждане в соответствии с договорами о страховании жизни платят страховые взносы за себя, супругов, несовершеннолетних детей или детей-инвалидов старше 18 лет; пенсионные взносы; проценты по ипотечному кредиту (взятые до 1 января 2009 года).

Это также тот случай, когда человек оплачивает учебу (за первое высшее образование или первую квалификацию), или для погашения кредита, полученного за учебу. Если учащийся не имеет возможности воспользоваться этим правом, родитель или супруг может сделать это за него или нее", - сказала представитель ГНИ.

Она добавил, что сумма облагаемых налогом поступлений в пенсионные фонды ни в коем случае не может превышать 1500 евро (индивидуально или совместно с взносами по страхованию жизни) и что расходы на отделку и ремонт квартир или домов, услуги по ремонту автомобилей, на нянь для детей - 2000 евро.