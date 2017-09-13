"Вчера был мой первый рабочий день в агентстве ELTA. И последний", - написал Р. Валатка на своей страничке в социальной сети Facebook.
Он утверждает, что принял такое решения "ознакомившись с ситуацией в непосредственной близости, и поговорив с большинством журналистов и редакторов". Он понял, что "ему придется сделать чудо для того, чтобы вернуть бывшую журналистскую мощь ELTA".
О приходе Р. Валатки в агентство было заявлено в понедельник. Тогда Р. Валатка утверждал, что приступает к работе "найдя общее понимание с новой владелицей агентства по принципиальным установкам в плане обеспечения распространения не только самых оперативных, но и самых достоверных новостей".
Директором ELTA с августа этого года работает предприниматель Гитана Марковичене, она продолжает сделку по покупке контрольного пакета акций этого агентства у издателя Витаса Томкуса, сообщила компания.
Р. Валатка работает в СМИ 39 лет. Он работал главным редактором новостных порталов 15min.lt, lrytas.lt, журнала Veidas. В последнее время он ведет недельные программы на телеканале Info TV и на радиостанции Ziniu radijas, комментирует актуальные темы на портале delfi.lt.
Пришел, увидел, ушел: Валатка покидает агентство новостей ELTA
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