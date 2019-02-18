На прошлой неделе ботаники сказали GRYNAS.lt, что выходные будут необычными. Обещали теплые и солнечные дни, и прогнозы сбылись. Читатели GRYNAS.lt поделились с порталом фотографиями первых цветов. Представитель Дзукийского национального парка Миндаугас Лапяле сказал, что подснежники на самом деле уже могут появиться в некоторых регионах. По его словам, земля в этом году не промерзла на большую глубину, поэтому тепло и солнечный свет сделали свое дело, появились первые цветы.
Первые весенние растения, по словам Лапяле - это лещина и ольха.
"Иногда в феврале, как только выглянет солнце, появляются сережки на лещине, желтеют и тут же блекнут. Вслед за лещиной – ольха. На севере Литвы – серая ольха, на юге – черная ольха. И мать-и-матчеха – вот три классических первых весенних растения.
Обычно появляются в конце марта–начале апреля, все зависит от погоды, где больше солнца, там лещина зацветает быстрее", – сказал Лапяле.
Природа возвещает приход весны: появились первые цветы
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