Природа радует глаз красивыми цветами: они растут лишь в одном регионе Литвы

Весеннее солнце ушло в отпуск, однако природа ждет его тепла. На склонах холмов цветут перелески, а совсем недавно зацвел и прострел раскрытый. Где их можно встретить в природе?
Vėjalandės šilagėlės Neries regioniniame parke
© Neries regioninio parko direkcija

Прострел уже цветет в региональном парке Нерис. Дирекция парка поделилась фотографиями этих цветов в интернете.

Специалист парка Каролина Желве рассказала порталу GRYNAS.lt, что в Литве есть 3 вида прострела, а прострел раскрытый занесен в Красную книгу Литвы. Прострелы растут в сухих сосновых борах, на лесных опушках, на открытых песчаных склонах. На юго-востоке Литвы он встречается часто, а в других районах либо редко, либо вообще не встречается.

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