Природа радует глаз красивыми цветами: они растут лишь в одном регионе Литвы

Прострел уже цветет в региональном парке Нерис. Дирекция парка поделилась фотографиями этих цветов в интернете.

Специалист парка Каролина Желве рассказала порталу GRYNAS.lt, что в Литве есть 3 вида прострела, а прострел раскрытый занесен в Красную книгу Литвы. Прострелы растут в сухих сосновых борах, на лесных опушках, на открытых песчаных склонах. На юго-востоке Литвы он встречается часто, а в других районах либо редко, либо вообще не встречается.