"Репетиторы сейчас зарабатывают больше большинства хирургов и некоторых менеджеров", – сказано на странице журнала Reitingai в фейсбуке. И это не выдумки.

Согласно данным Правительственного центра стратегического анализа (STARTA), зарплату больше 2500 евро в месяц через год после окончания учебы получают разве что специалисты в сфере ИТ. Сообщается, что через год после окончания учебы врачи-специалисты в среднем получают 1000 евро, а средняя зарплата одонтологов даже меньше 800, а всего 600 евро зарплата у молодых психологов. И это зарплата "на бумаге".

Кстати, специальность учителя не привлекает поступающих, чаще они выбирают медицину, ИТ или управление. "Два из трех университетских центра подготовки педагогов не набрали необходимое количество студентов, которые хотели бы стать учителями-предметниками, – пишет Reitingai. – Но те, кто видит на рынке новые горизонты, всегда в выигрыше. Через 5 лет ситуация изменится и хорошему репетитору будем платить уже не 20 и не 50 евро, поскольку из школ уйдут предметники-пенсионеры или те, кто вот-вот должен выйти на пенсию".

По данным Департамента статистики, в 2016–2017 гг. больше половины учителей были старше 50 лет.

Главред журнала Reitingai Гинтарас Сарафинас сказал, что в год выдают 2300 патентов для репетиторов, но это не значит, что все эти люди работают репетиторами. Он считает, что легально в Литве работают около 1000 репетиторов. Но есть и те, кто не платит налоги.

"Есть те, кто не платит налоги, обучая 1-2 детей, и не думают, что им нужно на это разрешение. Но они широко свою деятельность не афишируют, – сказал Сарафинас, заметив, что выгоднее всего эта деятельность в крупных городах. – Этот бизнес процветает в 3-4 городах. В других 55 муниципалитетах спроса на репетиторов нет".

"В Литве заметно расслоение. Минимальная плата за уроки репетитора 7 евро/ч. Это не в Вильнюсе, а в Паневежисе или Утене. Это минимум. Далее идут цены – 15-25 евро за 45 минут", – сказал он.

По словам главреда, в последнее время увеличилось число компаний, предлагающих услуги репетиторов. В них можно выбирать индивидуальное или групповое обучение. "Группы - для тех, у кого меньше денег. А вот зарплаты хороших математиков, учителей химии или физики начинаются от 2500 евро", – сказал Сарафинас.

По его словам, репетиторами работают не только учителя, но и победители олимпиад, а также окончившие вузы специалисты английского, математики, химии, физики и т.д. Работа репетиторов приносит им больше денег, чем другая возможная деятельность.

Кстати, пользуется популярностью и такая услуга, как подготовка к вступительным экзаменам в прогимназии или гимназии.

Сарафинас заметил, что чаще всего в Литве ищут репетиторов по математике. Те, кто поступает за границу, ходят к репетиторам по английском. Поступающие на медицину дополнительно занимаются биологией и химией.

По данным журнала Reitingai, учителя чаще дополнительно дают уроки в районах, а в городах репетиторами работают люди с конкретным образованием: филологи, математики и т.д.

"Тут либо есть у человека призвание, либо нет. Я знаю многих учителей, которые в деревнях работают репетиторами даром, – сказал Сарафинас, прибавив, что есть и другие примеры, которые говорят детям, что те должны обращаться к репетиторам. – Учителей – 35 000, поэтому люди разные. Есть хорошие примеры, а есть те, кто на этом наживается".

Учитель литовского языка и литературы Alfa klasė Кристина Мачульска сказал DELFI, что чаще всего к репетиторам ходят дети, которые готовятся к зачетам и экзаменам. Но есть и те, кто ходит постоянно. Часто услуги репетитора нужны ученикам начальной школы.

"Приходит немало детей из русских и польских школ, у которых проблемы с литовским. И с математикой. Это проблема для всех - и литовцев и нелитовцев", – сказала учитель. По ее словам, цены одинаковые как для начальной школы, так и для двенадцатиклассников. Индивидуальный урок 16, в группе – 8 евро.

Такие же цены и в интернете. Журналисты DELFI посмотрели объявления – 10-15 евро в час.

Мачульска подтвердила слова Сарафинаса о том, что репетитор может заработать 2500 евро и больше. "Мы - частная компания, можем платить учителям больше", – сказала она.

11 сентября Министерство науки, образования и спорта сообщило, что в прошлом году учителя в среднем зарабатывали 852 евро "на руки", а во втором квартале этого года – 877 евро.