Припозднившиеся покупатели в праздничные дни в магазины могут и не попасть

Площадь 15 кв. м на одного покупателя на следующей неделе может стать настоящим испытанием. Торговые сети обещают соблюдать это требование, за соблюдением этого требования будут следить охранники магазина. Поэтому покупателей просят приезжать в магазины утром или поздно вечером, чтобы избежать пикового времени.
Время работы магазинов на следующей неделе:
21-23 декабря все магазины будут работать в обычном режиме. Только магазины Hyper Rimi будут работать до 23 ч..
В Сочельник магазины закроются раньше:
в 18.30 ч. закроются магазины Lidl, в 19 ч. магазины сетей Maxima и Norfa, а в 20 ч. - Iki и Rimi.
25 декабря магазины работать не будут, а 26 декабря откроются с 9 ч., некоторые закроются раньше обычного.
Некоторые раньше закроются 31 декабря, а 1 января не будут работать вообще.
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