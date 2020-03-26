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Сотни вернувшихся из-за границы граждан Литвы, которые были размещены в гостиницах и других помещениях муниципалитетов, 26 марта выпускают домой, подтвердили представители Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) и муниципалитетов.
Принудительная изоляция в Литве отменена, сотни жителей выпускают домой
© Asmeninis albumas

Такое решение принято после того, как министр здравоохранения Аурелиюс Верига в ночь на четверг поменял порядок изолирования вернувшихся из-за границы.

"Сейчас в министерстве проходит совещание. Я считаю, возьмут образцы на коронавирус, тех, у кого есть условия, выпустят домой. Если условий нет, не думаю. что выпустят", – сказала эпидемиолог НЦОЗ Дайва Размувене.

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Советник мэра Вильнюса Каролис Жукаускас сказал, что сотни людей из карантина выпустят домой в четверг, перед этим в гостинице у них возьмут образцы на анализ.

"Мы хотим всех отпустить сегодня. Это не произойдет в одночасье, займет какое-то время. Коллеги должны еще обсудить вопрос с НЦОЗ", – сказал Жукаускас.

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас сказал, что после того как у людей возьмут образцы на анализ, их выпустят в четверг утром изолироваться дома. Однако потом сообщили, что пока людей не выпустили, поскольку в Клайпеду пришел еще один паром с людьми, надо сначала обслужить прибывших на нем литовцев.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига изменил порядок принудительной изоляции возвращающихся в страну граждан. Сейчас у всех вернувшихся будут брать образцы на анализ, после чего людей на 14 дней изолируют дома, если у них есть необходимые условия.

Напомним, что двое суток в Литве действовал порядок принудительной изоляции вернувшихся в помещениях, предоставленных муниципалитетами. Однако этот порядок критиковали как муниципалитеты, так и вернувшиеся из-за границы люди.

ru.DELFI.lt
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