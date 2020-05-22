aA
Гражданин Франции, который до марта жил в Литве, а потом ненадолго вернулся на родину, прилетел к возлюбленной в Литву, но за пределы терминала аэропорта выйти так и не смог. Мужчину на территорию страны не впускают.
Vilniaus oro uostas
Vilniaus oro uostas
© Martynas Jaugelevičius

Мужчина не хочет, чтобы СМИ сообщали его имя и фамилию. С сентября он жил с невестой (гражданкой Литвы) в Клайпеде. Мужчина уверяет, что Литва - его дом. В марте он ненадолго вернулся во Францию и застрял там из-за коронавируса.

"Я ждал до прошлой недели, когда появилась информация, что правительство разрешает въезд людям из Литвы. Я живу в Клайпеде, там мой дом. Когда я вчера приехал в аэропорт Шарля де Голля, меня предупредили, что иногда требуется доказывать, что ты живешь в той стране. Я позвонил в посольство, чтобы узнать, могу ли приехать, меня направили с этим вопросом в посольство Литвы во Франции. Там сказали, "если вы живете в Литве, можете ехать, только надо это доказать". Тогда я решил лететь", – рассказал он.

Статьи по теме:
В Литве растет количество привозных случаев коронавируса  (16)
Создана виртуальная карта Литвы со статистикой по COVID-19  (5)

Однако в Вильнюсе он столкнулся с проблемой. После посадки его не выпустили из терминала. "Около 21.30 ч. мне сказали, что Литва не хочет впускать меня, поскольку у меня нет необходимых документов – вида на жительство в Литве", – сказал француз.

Он даже не думал, что в шенгенской зоне такое разрешение нужно. Мужчина сказал, что у него есть договор об аренде жилья, как доказательство того, что он живет в Литве. Мужчине объяснили, что ему придется вернуться назад. Однако он не хочет во Францию, он считает своим домом Литву и соскучился по возлюбленной. "Очень трудно, когда тебя не пускают к себе. Я ведь намерен соблюдать действующие в Литве законы", – сказал он.

По данным Службы охраны госграницы, мужчину не могут впустить, поскольку у него нет литовского гражданства и членов семьи - граждан Литвы. Если бы он был женат, то получил бы разрешение на въезд.

"Мужчина прилетел в среду. Поскольку самолеты во Франкфурт летают по понедельникам, средам и пятницам, сегодня ему придется покинуть страну. Его не могут впустить, поскольку иностранцев в Литву не впускают, если они не попадают в группу исключений. В этом случае исключения быть не может – он не является членом семьи граждан Литвы, у него нет вида на жительство. Он попал в неприятную ситуацию, не разузнал, что к чему, поэтому ему придется вернуться. Пограничники заботятся о нем. Ему передали еду, которую привезли знакомые, мы даем ему чай, кофе. Ему дали теплое одеяло. Тут ничего не изменишь, придется вернуться назад", – сказал представитель СОГГ Гедрюс Мишутис.

По действующему закону, иностранным гражданам запрещено приезжать в Литву. С 15 мая в нашу страну свободно могут попасть лишь граждане Латвии и Эстонии. Им не надо проводить 14 дней в самоизоляции. Другие иностранцы, чтобы попасть сюда должны быть членами семьи граждан Литвы, приезжать по работе или соответствовать другим исключениям.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Представитель правительства: продажа авиабилетов вовсе не означает наличие разрешения (4)

Продажа авиабилетов вовсе не означает, что самолет...

Минздрав Литвы: идет подготовка ко второй волне коронавируса (17)

Несмотря на то, что общая ситуация с коронавирусом в...

TOP новостей

Министр жестокую установку изменил, но реальность иная: людей старше 60 лет от работы отстраняют (38)

Излюбленное министром здравоохранения Аурелиюсом...

Большая часть учеников в Литве с понедельника в школу не пойдет

С 25 мая правительство Литвы разрешило открыть школы...

Медики Литвы: быстрые тесты не подходят для диагностики коронавируса (1)

Быстрые тесты, выявляющие антитела в крови, показывают...

Сообщается о еще одной смерти от коронавируса в Литве

В пятницу стало известно о еще одной смерти от...

Ginreta Megelinskienė Koronavirusas

Эпидемиолог рассказала, когда количество случаев COVID-19 в Литве может вырасти (24)

19 мая сообщили о 15 новых случаях коронавируса в Литве,...

|Maža didelių žinių kaina