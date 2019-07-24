Женщина призналась, что всегда любила скорость, поэтому управляла автомобилем до 80 лет, а в свое время участвовала в ралли на "Запорожце" – и даже заняла первое место!
И несмотря на разнообразный опыт в жизни – от травмы ноги до инсульта, такой заводной Лилиана осталась и в свои 85 лет. Поэтому она с удовольствием отозвалась на предложение дочери принять участие в проекте Бабушек-бандиток.
"Я надеюсь, мы сможем в Паланге чудить?" – спросила она.
Она не только пустила в ход кулаки на ул. Й.Басанавичюса, но и осуществила свою мечту - прокатилась на водном мотоцикле. Женщина сама не любит готовить, телевизор не смотрит, зато обожает приключения, поэтому в Паланге она чувствовала себя как рыба в воде.
И несмотря на то, что большинство людей такого возраста вряд ли согласились бы на участие в подобных приключениях – Лилиана доказала, что возраст - это не все, внутренний огонь не погасить. На видео - приключения 85-летней Лилианы и 82-летней Ирены в Паланге.
Приключения 80-летних бабушек в Паланге: не обошли и боксерскую грушу
Если вы думаете, что отдых в Паланге по душе только...
В Литве увеличилось число выданных иностранцам видов на жительство (1)
Департамент миграции при Министерстве внутренних дел...
Клайпедчанка зафиксировала агрессивное поведение курьера (1)
Жительница Клайпеды зафиксировала, что делает курьер с...
Время новых налогов: владельцы автомобилей и недвижимости могут начать подсчеты (19)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 23 июля...
TOP новостей
Время новых налогов: владельцы автомобилей и недвижимости могут начать подсчеты (19)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 23 июля...
Территории в столице Литвы присматривают роботы и дроны (1)
Такого еще не было: на склонах Западной объездной...
Приключения 80-летних бабушек в Паланге: не обошли и боксерскую грушу
Если вы думаете, что отдых в Паланге по душе только...
"Слуги" берут власть в Украине. Зеленский получает большинство (1)
Досрочные парламентские выборы в Украине, которые...
Информация актуальная для пользователей газовых баллонов: какие действия запрещены
Государственная служба регулирования энергетики...