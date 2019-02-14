Жительница литовской столицы на своей странице в Facebook поделилась неприятной историей. В выходные она приехала на АЗС Circle K на ул. А.Гоштауто заправить автомобиль. Женщина обратила внимание на цену: на терминале бензин А 95 стоил 1,156 евро. А на большом табло цена была 1,106 евро.

Женщина заплатила за бензин 46,49 евро. Разница с ценой на рекламном стенде составляла 2,09 евро (если считать тариф, указанный на табло).

На вопрос, почему она заплатила больше, чем указано на табло, оператор пояснил: пока она заправляла машину цена снизилась с 1,156 до 1,106 евро.

Представитель АЗС Лина Катине сказала, что случается, когда вовремя изменения цены услугами АЗС пользуются клиенты.

"Такое случается редко,(...) но мы все равно ищем возможность уменьшить горечь разочарования", – сказала Катине.

По ее словам, когда клиентка приехала на АЗС на табло была цена 1,156 евро за литр бензина А 95, пока она заливала горючее в бак, цена снизилась до 1,106 евро. Цена фиксируется в момент начала заправки авто, поэтому женщина и платила по старой цене.

"Неприятно видеть, что спустя несколько минут ты мог заплатить меньше. Мы понимаем это чувство несправедливости, поэтому если клиент обратится в центр обслуживания клиентов, мы ей предложим не компенсацию разницы, а услуги большей ценности", – сказала Катине.

Вида Шукис, исполнительный директор Литовского союза АЗС, сказал, что обществу надо бы отказаться от советского мышления, когда цены были фиксированными.

"Если заправка моя, я сколько хочу, столько и меняю цены, хоть каждых полчаса. Мы живем в условиях свободного рынка, и это мое дело", - сказал он.

"У меня есть заправка. Утром я смотрю, какие цены на других АЗС в регионе. Анализирую рынок. Тогда беру протокол, смотрю, по какой цене могу купить топливо на заводе. Второй момент, анализирую цены на бирже. Если вижу, что в 12 ч. на бирже наблюдается рост, знаю, что завтра цена может увеличиться, поэтому я ее увеличу (...)", – сказал он LRT.lt.

На вопрос, как он оценивает ситуацию, когда на табло одна цена, а человек платит другую цену, он сказал, что во избежание таких ситуаций цены надо менять, когда на АЗС нет людей. Но он заметил, что на сетевых АЗС цены меняются централизованно, поэтому могли и не заметить клиента.

Служба по защите прав потребителей заметила, что предприниматели обязаны должным образом информировать клиента о цене на товар или услугу.

"По закону, перед заключением соглашения о продаже услугу, предприниматель обязан ясно и доступно представить клиенту всю необходимую информацию (включая информацию о цене)", – сказала специалист службы Гедре Ненартавичюте.

Она отметила, что предприниматель, нарушивший это условие, должен возместить нанесенный ущерб.