С воскресенья Литву накроет циклон, который приведет к похолоданиям. Облачная погода будет преобладать в северной части страны, ночью ожидаются дожди, юго-западный ветер. Из-за большого количества облаков ночь останется довольно теплой: около 9 градусов в Варене, 10 в Алитусе, 10 в центральном, восточном и юго-западном районах.
Lietus
© DELFI / Andrius Ufartas

Фронт холодной погоды будет разгуливать по всей стране в воскресенье. На всей территории страны ожидаются кратковременные дожди с сильным ветром, который будет распространяться с запада на северо-запад, с порывами в большинстве районов в диапазоне от 15 до 20 м / с, до 22 м / с в некоторых районах.

Температура в северной и западной Литве, где в первой половине дня пройдут дожди, будет колебаться около 12 градусов. Во многих районах ожидается от 13 до 15 градусов тепла, а в южных районах, дождь до которых дойдет позднее всего, - от 16 до 17 градусов по Цельсию.

Мы начнем новую неделю с изменениями погоды. Ожидается сильный западный, юго-западный ветер, дующий вечером с северо-запада. Температура будет намного ниже, чем в предыдущие дни - ночью воздух охладится до 3-8, а днем прогреется только до 7-12 градусов.

Статьи по теме:

Теплая погода понемногу уходит из Литвы (2)

Сегодня погоду в Литве обусловит южная часть циклона,...

В Литву понемногу возвращается осенняя погода

В среду утром в Литве ожидается туман, осадков не...

Общество

Армия Литвы покупает шлемы на сумму более 2,3 млн евро

Армия Литвы покупает до 11,4 тысячи шлемов на сумму...

Приготовьтесь: после выходных ожидаются значительные перемены погоды

С воскресенья Литву накроет циклон, который приведет к...

На похороны - без цветов, но с конвертом: сколько денег нужно выделить близким (11)

Умершего любимого человека хотят проводить в последний...

Šarūnas Liekis, Antoni Radčenko, Nadežda Petrauskienė Nadežda Petrauskienė Antoni Radčenko Šarūnas Liekis

"Главное - делать лучше, а не хуже": какая модель представительства нацменьшинств действует в Литве? (18)

В Литве проживают представители свыше 150...

Vilniaus senamiestis

Белорусы в Вильнюсе: "Без деревенской колбасы и конфет не возвращайся!" (74)

Почему многие молодые белорусы выбирают Вильнюс , как...

TOP новостей

На похороны - без цветов, но с конвертом: сколько денег нужно выделить близким (11)

Умершего любимого человека хотят проводить в последний...

Šarūnas Liekis, Antoni Radčenko, Nadežda Petrauskienė Nadežda Petrauskienė Antoni Radčenko Šarūnas Liekis

"Главное - делать лучше, а не хуже": какая модель представительства нацменьшинств действует в Литве? (18)

В Литве проживают представители свыше 150...

Vilniaus senamiestis

Белорусы в Вильнюсе: "Без деревенской колбасы и конфет не возвращайся!" (74)

Почему многие молодые белорусы выбирают Вильнюс , как...

Приготовьтесь: после выходных ожидаются значительные перемены погоды

С воскресенья Литву накроет циклон, который приведет к...

Правление Сейма просит дополнительных 1,5 миллиона евро на зарплаты работникам и ремонт зала

Правление Сейма зарегистрировало предложение...