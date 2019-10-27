Приготовьтесь: после выходных ожидаются значительные перемены погоды

Фронт холодной погоды будет разгуливать по всей стране в воскресенье. На всей территории страны ожидаются кратковременные дожди с сильным ветром, который будет распространяться с запада на северо-запад, с порывами в большинстве районов в диапазоне от 15 до 20 м / с, до 22 м / с в некоторых районах.
Температура в северной и западной Литве, где в первой половине дня пройдут дожди, будет колебаться около 12 градусов. Во многих районах ожидается от 13 до 15 градусов тепла, а в южных районах, дождь до которых дойдет позднее всего, - от 16 до 17 градусов по Цельсию.
Мы начнем новую неделю с изменениями погоды. Ожидается сильный западный, юго-западный ветер, дующий вечером с северо-запада. Температура будет намного ниже, чем в предыдущие дни - ночью воздух охладится до 3-8, а днем прогреется только до 7-12 градусов.
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