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Приезжие из Германии в Литве в обязательном порядке должны провести две недели в изоляции.
Приезжие из Германии в Литве должны провести две недели в изоляции
© Imago / Scanpix

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в пятницу показатель заболеваемости коронавирусом в Германии составил 16,5 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней, поэтому Минздрав Литвы включил эту страну в список стран, где уровень заболеваемости считается очень большим.

По данным министерства, сейчас в ЕС показатель ниже 16 случаев на 100 000, кроме Литвы, фиксируется в 7 странах: Словении, Италии, Словакии, Эстонии, Финляндии, Венгрии и Латвии.

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Напомним, что если в Литву хотят приехать иностранцы из стран, где уровень заболеваемости составляет 25 и больше случаев на 100 000 жителей, то они должны не только изолироваться на 14 дней после приезда, но и предъявить справку о том, что сдали тест на коронавирус и его результат был отрицательным.

Если приезжают жители стран, где уровень заболевания меньше 25, но больше 16, то их ждет только 14-дневная изоляция. В Литву впускают иностранцев из ЕС и нескольких других стран Европы.

Иностранцев из третьих стран в Литву не впускают, правда, есть исключения, предусмотренные правительством. Литовцы могут вернуться на родину из любой страны, но их ждет изоляция, а если они приехали из стран, где уровень заболеваемости составляет 25 и больше случаев на 100 000 жителей, то им также надо сдать тест на коронавирус.

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