Историю пожилого человека (с его согласия) рассказала его внучка. По ее словам, дедушка ждал операции катаракты в установленном порядке. Он жаловался на ухудшение зрения, обратился к семейному врачу, ему выдали направление на операцию в Каунасскую клинику.

"Как известно, такие операции компенсируют за счет Больничной кассы. Дедушка всю жизнь официально работал, платил налоги, сейчас он пенсионер, инвалид, поэтому, я думаю, операцию должны были делать бесплатно. Этого не отрицают и представители Каунасской клиники, но они говорят, что дедушка пожелал дополнительные услуги за 50 евро", – сказала внучка.

Дедушка сказал ей, что перед операцией его спрашивали, как он хочет оперироваться - платно или нет. Он узнал, сколько стоит платная операция, ответили 30 евро. Он пожелал бесплатную.

"Когда он рассказал, что за бесплатную операцию заплатил и еще чек получил, я стала интересоваться, в чем дело. После консультации с Больничной кассой выяснилось, что он не должен был платить. Я надеялась, что произошла ошибка и хотела вернуть 50 евро, мы обратились в клинику письменно.

Мы сделали запрос, чтобы узнать, почему дедушке пришлось платить за операцию, ведь перед операцией ему просто принесли документы на подпись. Дедушка - человек старой закалки, он договор не читал, всем доверяет, а особенно врачам. Надо подписать - подписывает, надо платить - платит. Что тут выяснять. Тем более, что одну операцию уже сделали, глаз был заклеен, очков не было.

Я интереса ради после операции стала выяснять, что же произошло. Знала, что что-то тут не так. Клиника ошибку не признала, нам ответили, что дедушку информировали о возможности оперироваться бесплатно, но он пожелала дополнительную платную услугу", – рассказала внучка.

Она не сомневается, что им не удастся доказать, что дедушка никаких дополнительных услуг не просил.

"Но представьте такую ситуацию: приезжает пенсионер из моего города в большой город Каунас на операцию. Его пенсия чуть выше самой маленькой, вы сами знаете, какие у нас пенсии. Дорогу до Каунаса и назад надо оплатить самому. И тут еще он просит дополнительно предоставить ему вискоэластичный раствор (как будто он знает, что это такое), за который платит 50 евро", – возмущалась женщина.

Особенно ее возмутил тот факт, что таких пациентов, как ее дедушка - не один, а сотни.

"Один дедушкин друг заплатил за такую операцию 10 евро, другой – 120 евро. Они старые, ничего не понимают в медицине, операциях и т.д. вряд ли они сами делали выбор, выбирали эти дополнительные средства", – заметила внучка.

Представители Каунасской клиники считают, что произошло недоразумение, непонимание.

"Мы понимаем озабоченность пациента и его близких. Думаем, произошло недоразумение. Врачи всегда информируют пациентов о платных услугах и средствах. Если пациент соглашается платить за услуги и медикаменты, он ставит свою подпись в специальной форме. В данном случае пациент согласился платить за дорогие медикаменты, которые не оплачивает Больничная касса, подписался", – сказано в ответе клиники, где уточняется, что сама операция была бесплатной.​

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига конкретную историю не стал комментировать, так как ему не известны все обстоятельства.

"Но мы хотели бы внести больше ясности, чтобы не было этих вопросов о доплатах. Мы знаем истории пациентов, которых просят купить разные средства – для ухода или еще что-то. Такого не должно быть. Если за услугу платит Больничная касса, пациент не должен покупать халаты, шприцы, перчатки или что-то еще", – сказал Верига.

Он подчеркнул, что не может быть никаких спекуляций на тему, что платные медикаменты лучше.

"Это как с эндопротезами суставов: если заплатишь, поставим самый лучший.

В ЕС нет плохих, не получивших сертификат. Так откуда может быть плохой? Это не место для игр", – сказал Верига.

Он сказал, что пациенты, если у них есть вопросы, могут обращаться в Больничную кассу и узнать, какая услуга им полагается.

"У пациента есть право жаловаться, если он считает, что ему предоставили неверную информацию или незаконно попросили заплатить – сначала надо письменно обратиться в администрацию больницы", – сказала представитель Больничной кассы Бируте Каваляускене.

Если ответ больницы не удовлетворяет, можно обращаться в Больничную кассу.

По интересующим вопросам пациенты могут обращаться в Больничную кассу по эл. почте info@vlk.lt или по номеру (8 5) 232 2222.