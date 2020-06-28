Дочь Раса поглаживает голову своей матери - пожилая женщина после нескольких месяцев в больнице наконец отправится домой.

Регина, которой 87 лет, ничего не может сама - ни есть, ни пить.

Из-за сепсиса 20 апреля женщина была госпитализирована в Республиканскую Каунасскую больницу. Фотография, сделанная за неделю до обращения в больницу, показывает, что женщина ела сама. После нескольких недель реанимации она поступила в отделение внутренних заболеваний, где заразилась коронавирусом. Больница прислала письменный комментарий.

Ауримас Печкаускас, медицинский директор Республиканской Каунасской больницы, сообщил LNK žinioms, что пациенты с подтвержденным коронавирусом были переведены в Каунасскую клиническую больницу.

Kauno medikams kaltinimai nugydžius senolę LNK

"В мае в терапевтической клинике нашего медицинского учреждения было зарегистрировано 6 случаев коронавируса. Мы публично объявляли о них с первого случая, когда пациент с отрицательным результатом COVID-19 поступил в Республиканскую Каунасскую больницу, но через некоторое время повторный тест уже был положительным. Пациенты, инфицированные COVID-19, были переведены в Каунасскую клиническую больницу, в которой есть Инфекционная клиника", - сказал А. Печкаускас журналистам LNK.

Женщина пролежала в Каунасской клинической больнице более месяца.

"Мы продолжали говорить, что хотим увидеть ситуацию, потому что она все время скрывалась. Некоторые говорили, что состояние было нормальным, в следующий раз, когда кислород давали, понимаете, плохо. Мы чувствовали, что дают ложную информацию ", - сказала дочь.

После того, как женщина выздоровела от коронавируса, и ее дочь пришла забрать ее 21 июня, семья оцепенела.

"Лицо моей матери было закрыто марлей, как убрали ее - испугались, потому что казалось, что это больше не тот человек. Глаза моей матери были какие-то... Как будто она хотела что-то сказать, как будто напугана", - сказала дочь женщины.

Саулюс Твирбутас, представитель Каунасской клинической больницы, говорит, что о пациентах заботятся.

"В нашей стране о пациентах заботятся достаточно серьезно, есть много медсестер, много людей с серьезными заболеваниями. Многие из них очень уважаемого возраста, и это чудо, что она выжила, и этот персонал способствовал этому чуду", - сказал он.

Kauno medikams kaltinimai nugydžius senolę LNK

Но семья не видит обеспокоенности.

"Очень уставшая, не может сидеть или есть, вообще о себе позаботиться не может. Я не знаю, это действительно похоже на истощение. Я думаю, что о ней не позаботились должным образом", - сказала дочь журналистам LNK.

Больница оправдывается, что пациентов кормят. Семья также возмущена тем, что в больнице были сломаны дорогие протезы. Семья подозревает, что их даже не вставляли в больнице, хотя считалось, что пожилая женщина ела с ними.

Семья планирует обратиться за помощью к адвокатам. За две недели это второй такой случай, когда семья обращается к журналистам за помощью с подобной историей лечения в Каунасской клинической больнице.



