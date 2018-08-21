О том, что происходит в природе и чего ждать в ближайшее время, интервью с представителем Литовской гидрометеорологической службы Викторией Мачулите.

– Прошло лето в Литве было дождливым, а это, наоборот, засушливое и жаркое. Европа "горит", в Сибири и даже в Арктике фиксируют высокую температуру. Что происходит?

– Глобальное потепление приводит к появлению экстремальных явлений. В прошлом году действительно было дождливо: выпало большое количество осадков, потери были огромные. А в начале этого теплого сезона и в первой половине лета было сухо. Один за другим следуют совершенно разные годы. Глобальное потепление выражается в появление экстремальных явлений - засухи, ливней, сильного ветра, бурь.

В целом в мире температура повышается, но глобальное потепление выражается не только в повышении температуры. Есть и иные последствия. Они отличаются в зависимости от региона. В одних становится теплее – там наблюдаются засухи. У нас за год увеличивается среднее количество осадков, но они распределяются по-другому.

За короткое время выпадает больше осадков. Потом долго стоит засуха и опять обильные осадки. Осадки распределяются на протяжении сезона неравномерно. Но разница наблюдается и в разных регионах. (...)

К этому надо готовиться. Например, если в Литве такой переменчивый климат, зимы становятся мягче, бывает засуха или дождливые периоды, то, например, в сельском хозяйстве надо перейти на выращивание более устойчивых к таким переменам культур.

Бизнес тоже должен приспосабливаться. Скажем, если зима стала короче, снега меньше, то исчезают зимние развлечения - больше затрат, например, требует производство искусственного снега. Есть разные вещи, и нам надо приспосабливаться. Из-за перемены климата расходы растут и в Литве. Из-за жары летом возникает вопрос охлаждения помещений и транспорта, зато зимой снижаются расходы на отопление.

– Нередко, шутя, говорят, что скоро в Литве сможем выращивать бананы? Так ли это?

– Сомневаюсь! Разве что это будет специфическая разновидность бананов, которой хватит столько солнца, сколько бывает у нас. Я не очень сильна в растениеводстве, но знаю, что для южных культур важны не только тепло, но и свет.

Сложно сказать, будет ли в Литве достаточно продолжительный теплый сезон. Все равно какая-то зима будет.

– Какие необычные явления были зафиксированы в этом году в Литве?

– В Литве была нехарактерная засуха в начале теплого периода. Май был засушливым и жарким. Это был самый теплый май с 1961 года по среднемесячной температуре. В этом году был побит весенний температурный рекорд – в Друскининкай было 32,7 градуса выше нуля. Июнь также был очень теплым – на 1–2,5 градуса выше обычного. И июль был теплее, только появились осадки.

Балтийское море в этом году на 4 градуса теплее обычного. Даже на севере, у берегов Швеции и Финляндии – его температура составила 24–25 градусов. Это необычно, некоторые источники даже сравнивают с температурой Средиземного моря. В Европе это лето было очень необычным. В Скандинавии были побиты рекорды температуры. Там лето было самым теплым за весь период, когда ведутся наблюдения. Я не знаю, какой была максимальная температура, но точно было 30 и выше. А в прошлом году там, как и у нас было очень дождливо. Все в этом году изменилось!

– Лето подходит к концу. Что ожидает в конце августа и в сентябре?

– Трудно делать прогноз на несколько месяцев, только сообщается, что на следующей неделе температура будет выше обычной для этого периода. Сильного похолодания не будет еще около месяца. Будут и осадки, но их количество распределиться неравномерно. Будет продолжаться теплое лето.