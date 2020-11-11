Придется одеваться потеплее, идет холодная погода

В четверг ночью снова будет облачно, местами ожидается небольшой моросящий дождь. Утром будет от 1 градуса мороза на востоке до 4 градусов тепла на западе.
В четверг днем в некоторых местах пройдет небольшой дождь. Днем будет 3-7 градусов тепла.
В пятницу без особых перемен: пройдет небольшой дождь, температура будет такой же, как в четверг.
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