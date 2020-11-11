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В среду во многих районах утро будет пасмурным, местами ожидается туман. Днем облачность снизится, ожидаются прояснения. Вероятность осадков невелика, только местами возможен небольшой дождь. Однако одеваться надо теплее, несмотря на ясную погоду, воздух будет прогреваться медленнее, будет всего 3-7 градусов тепла.
Придется одеваться потеплее, идет холодная погода
© DELFI / Andrius Ufartas

В четверг ночью снова будет облачно, местами ожидается небольшой моросящий дождь. Утром будет от 1 градуса мороза на востоке до 4 градусов тепла на западе.

В четверг днем в некоторых местах пройдет небольшой дождь. Днем будет 3-7 градусов тепла.

В пятницу без особых перемен: пройдет небольшой дождь, температура будет такой же, как в четверг.

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