Придется одеваться потеплее, идет холодная погода

В четверг ночью снова будет облачно, местами ожидается небольшой моросящий дождь. Утром будет от 1 градуса мороза на востоке до 4 градусов тепла на западе.

В четверг днем в некоторых местах пройдет небольшой дождь. Днем будет 3-7 градусов тепла.

В пятницу без особых перемен: пройдет небольшой дождь, температура будет такой же, как в четверг.