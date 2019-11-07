Инструктор по вождению Эгидиюс Шимкунас сказал, что даже небольшое количество алкоголя в критической ситуации может привести к запоздалой реакции, увеличению тормозного пути и ДТП.

По словам инструктора, нередко люди не понимают, что алкоголь подавляет человека, поэтому даже небольшое количество при хорошем самочувствии водителя приводят к совершенно иной реакции, нежели реакция абсолютно трезвого человека.

Становятся смелее

Есть разные причины, по которым пьяные люди садятся за руль, однако психолог Эдвардас Шидлаускас подчеркивает, что алкоголь мешает самоконтролю. Специалист отмечает, что нетрезвый человек становится смелее, а это нередко становится причиной несчастья.

Шидлаускас сказал, что желание сесть за руль у нетрезвого человека может появиться из-за чувства неполноценности. Люди с низкой самооценкой такими действиями хотят показать свою "силу".

"В результате немало молодых людей погибает, поскольку они пытаются доказать, что могут "больше". Вот и садятся за руль без прав или в нетрезвом состоянии. Чтобы показать свое бесстрашие, они предпринимают и другие шаги – забираются на крышу, на край балкона, а это нередко приводит к трагедии", – сказал психолог.

Предложите другой вариант

По словам Шидлаускаса, если люди заметили, что нетрезвый человек намерен сесть за руль, они должны попытаться отговорить его, предложить ему ночлег или вызвать такси, а если они сами трезвые и у них есть права, могут предложить подвезти. Если близкие знают, что человек в нетрезвом виде может сесть за руль, им стоит спрятать ключ от машины или заранее попросить человека приехать на место встречи без машины. В тех случаях, когда нетрезвый человек проявляет агрессию, психолог рекомендует не спорить с ним, чтобы не "завести" его еще больше.

"С агрессивным человеком не надо спорить, не надо пытаться забрать у него ключ от машины, в таком случае лучше всего обратиться в полицию, а стражи порядка профессионально решат проблему. Есть несколько способов, которые помогут договориться с таким человеком, но сначала надо, чтобы тот, кто с ним говорит, попытался понять, что чувствует нетрезвый человек. Если такое поведение вызвано неожиданным происшествием, то находящийся рядом человек должен найти такое решение проблемы, которое уменьшит вероятность несчастного случая", – сказал Шидлаускас.

Не понимают, что делают плохо

Психолог Эгле Масальскене, которая работала с людьми, лишенными прав за нетрезвое вождение, акцентирует, что многие из них садились за руль, даже не оценив риска и не понимая, что это плохо. Специалист указала, что такое отношение к вождению в нетрезвом виде сложилось очень давно, когда окружающие не видели в этом ничего плохого. Правда, решение сесть за руль нетрезвый человек обычно принимает, поскольку становится бесшабашнее, смелее.

По словам Масальскене, в некоторых случаях человек в нетрезвом виде садится за руль потому, что знает, что кто-то из знакомых или родственников ездил пьяный и его не остановила полиция, все обошлось. К таким действиям может побудить и нарушение других ПДД, за которые человек избежал наказания.

Сотрудники Литовской дорожной полиции заметили, что ситуация на дорогах улучшается, однако нетрезвых водителей на дорогах по-прежнему много. Только в первые 7 месяцев этого года на дорогах Литвы остановили 2291 нетрезвого водителя. По словам полицейских, радует то, что все больше участников движения нетерпимо относится к нетрезвым водителям.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог при Министерстве транспорта и коммуникаций.