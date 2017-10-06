"Прибывающие в Литву военнослужащие НАТО знают о существовании угроз такого характера и используют смартфоны с учетом национальных ограничений и требований по защите безопасности", - указал BNS Отдел по информированию общественности Минобороны.

"Литовских военных и всех работающих, служащих в системе обороны ежегодно знакомят с возможным риском при использовании смарт-технологий, а также с необходимой информацией, защитой данных, при этом им напоминают о необходимости ответственно пользоваться средствами связи", - информировала министерство.

Статьи по теме: The Wall Street Journal: Россия атакует смартфоны солдат НАТО в странах Балтии и Польше

Военные, должностные лица и представители правительство стран - членов НАТО сказали Wall Street Journal, что Россия организовала кампанию по взлому смартфонов военных. По их мнению, это было сделано с целью получения оперативной информации, оценки боевой мощи и запугивания военнослужащих.

Военные говорят, что мишенью этой кампании являются 4 тысячи натовских военных, размещенных в этом году в Польше и странах Балтии.