"Прибывающие в Литву военнослужащие НАТО знают о существовании угроз такого характера и используют смартфоны с учетом национальных ограничений и требований по защите безопасности", - указал BNS Отдел по информированию общественности Минобороны.
"Литовских военных и всех работающих, служащих в системе обороны ежегодно знакомят с возможным риском при использовании смарт-технологий, а также с необходимой информацией, защитой данных, при этом им напоминают о необходимости ответственно пользоваться средствами связи", - информировала министерство.
Военные, должностные лица и представители правительство стран - членов НАТО сказали Wall Street Journal, что Россия организовала кампанию по взлому смартфонов военных. По их мнению, это было сделано с целью получения оперативной информации, оценки боевой мощи и запугивания военнослужащих.
Военные говорят, что мишенью этой кампании являются 4 тысячи натовских военных, размещенных в этом году в Польше и странах Балтии.
Глава ЛЖД не исключает, что будут пытаться отменить штраф ЕК (8)
Глава находящейся в госуправлении литовской...
В Литве прогнозируют новый кризис: страна все больше погрязает в болото (160)
В течение двух лет из Литвы уехало почти 100 000 жителей....
Работа в министерствах: где зарплаты самые большие (17)
Число работников в разных министерства Литвы...
Жители Литвы чаще стали делать покупки по интернету (1)
В Литве набирает обороты торговля по интернету, люди...
Прибывающие в Литву военные НАТО информированы об угрозе взлома смартфонов (40)
Об этом BNS информировало Минобороны, отвечая на вопрос...
TOP новостей
Глава ЛЖД: штраф может вырасти и до 100 млн, один из вариантов - обжаловать (8)
Глава находящейся в госуправлении литовской...
В Литве прогнозируют новый кризис: страна все больше погрязает в болото (160)
В течение двух лет из Литвы уехало почти 100 000 жителей....
Лидер соцдемов Литвы против выделения на нужды обороны больше 2% от ВВП (4)
После того, как Литва в следующем году доведет...
К столетию русской революции: Ленин, Сталин в особняке Кшесинской и молчаливое непонимание (9)
В особняке Матильды Ксешинской в Петербурге можно...
После скандального аудита президент Литвы лишила награды бывшего главу Automagistralė (16)
Президент Литвы Даля Грибаускайте , руководствуясь...