Об этом BNS информировало Минобороны, отвечая на вопрос в связи с сообщением американской газеты Wall Street Journal о том, что Россия нацелилась на смартфоны натовских военных в странах Балтии и Польше.
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"Прибывающие в Литву военнослужащие НАТО знают о существовании угроз такого характера и используют смартфоны с учетом национальных ограничений и требований по защите безопасности", - указал BNS Отдел по информированию общественности Минобороны.

"Литовских военных и всех работающих, служащих в системе обороны ежегодно знакомят с возможным риском при использовании смарт-технологий, а также с необходимой информацией, защитой данных, при этом им напоминают о необходимости ответственно пользоваться средствами связи", - информировала министерство.

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Военные, должностные лица и представители правительство стран - членов НАТО сказали Wall Street Journal, что Россия организовала кампанию по взлому смартфонов военных. По их мнению, это было сделано с целью получения оперативной информации, оценки боевой мощи и запугивания военнослужащих.

Военные говорят, что мишенью этой кампании являются 4 тысячи натовских военных, размещенных в этом году в Польше и странах Балтии.

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